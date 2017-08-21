Відкриття гербу, автопробіг та велоквест, - як Черкаси святкуватимуть державні свята?

24 серпня, в День Незалежності України в Черкасах планують провести ряд урочистих заходів, а також перекрити вулицю Хрещатик. Про це під час сьогоднішньої вранішньої наради заявила директор департаменту організаційного забезпечення Черкаської міськради Лілія Маліщук.

Зокрема, вона зазначила, що питання про перекриття вулиці вирішуватиметься завтра під час засідання виконкому Черкаської міської ради.

Так, 24 серпня о 10 годині в Долині троянд планують провести велоквест. У сквері за будівлею Черкаської ОДА – «Родинне свято», а на Хрещатику – виставку тематичних квіткових композицій.

Також планують концерт духової музики, музичні вітання від колективів та показ творчих молодіжних проектів.

Крім цього, заходи заплановані і на 23 серпня, коли Україна святкує День Державного прапора.

О 9 годині пройдуть урочистості на Соборній площі. О 9-30 – автопробіг з державними прапорами та виставка автомобілів.

А ввечері відбудеться відкриття оновленої стели на в’їзді в місто.

За словами Лілії Маліщук, програма може уточнюватись.

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