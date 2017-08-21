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В ОДА повідомили, скільки шкільних автобусів не вистачає області

21 серпня 2017, 11:43 Новини Черкас та Черкаської області

У Черкаській області понад десять тисяч учнів, які потребують підвезення до навчальних закладів, підвозяться 192-ма шкільними автобусами. У 2017 році вже придбано два автобуси Єрківською ОТГ та Кам’янським районом. Планується придбання ще семи (у тому числі 4 до першого вересня).

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Про це на селекторній нараді в ОДА повідомила заступник начальника управління освіти і науки Черкаської ОДА Оксана Сімушіна.

– Для задоволення потреб районів в автотранспорті планується цьогоріч закупити ще 15 шкільних автобусів. Для цього область потребує додаткового фінансового ресурсу з держбюджету у сумі 13 мільйонів гривень, – зазначила Сумішіна, зауваживши, що про це надіслано листи до Кабміну та галузевого міністерства.

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