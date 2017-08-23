Черкащан запрошують провести День Незалежності у музеї

24 серпня 2017 року Черкаський обласний краєзнавчий музей запрошує всіх взяти участь у заходах до святкування 26-ї річниці від Дня проголошення Незалежності України.

10.00 Урочисте підняття прапора.

12.00 Тематична жива екскурсія «Нескорені герої Холодного Яру».

Екскурсія охоплює події Української революції 1917-1921 рр. на Черкащині. Ви почуєте розповідь про створення "вільного козацтва", Холодноярську республіку, військові підрозділи УНР, Зимові походи та долю останніх отаманів Холодного Яру.

13.00 Вони піднімали український прапор першими. Зустріч з Михайлом Вакуленком та Василем Шкутом.

15.00 Майстер-клас з виготовлення патріотичних прикрас та листівок.

16.00 Екскурсія просто неба «Мандрівка старими Черкассами».

Ви почуєте розповідь про історію старих будинків, що знаходяться на вул.Хрещатик у Черкасах.

11.00 – 16.00 Відкриття музейної костюмованої фотозони. Обладунки, етнокостюми, вивязуванння хустки.

Вхiд для преси – вiльний.

Про це повідомили в Черкаському обласному краєзнавчому музеї.

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