Сюрприз Бондаренка Черкасам запалав (ФОТО)

Сьогодні у Черкасах презентували відновлену стелу з великим гербом України. Відкрив її особисто міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, який прийшов на захід з доньками. Про це інформує журналіст «Прочерку».

Розташований державний символ при в’їзді в місто з боку Сміли – на перехресті вулиць Смілянської та 30-річчя Перемоги.

Нагадаємо, раніше міський голова Анатолій Бондаренко інформував черкащан про ймовірний подарунок місту.

- Це виключно наш зі Станіславом Овчаренком проект, - розповів Анатолій Васильович. - Нове підприємство з обробки металу виготовило цю конструкцію. Це унікальне підприємство, яке знаходиться біля заводу «Металінвест». Це їх подарунок нашому місту виключно безкоштовно, а не за 300 чи 500 тисяч, як дехто говорить. Цей тризуб повинен символізувати те, що наше місто найкраще, наше місто зі славними традиціями, і це місто справжніх патріотів. Ми розмістили герб на перетині чотирьох доріг. Є ще невеличка задумка, з боків можливо в майбутньому розмістити герби Черкас.

За словами міського голови, цей подарунок заводу обійшовся у близько 300 тисяч гривень.

Мер також додав, що підсвітка цієї стели працюватиме постійно і її встановлення теж взяв на себе меценат.

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