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Черкаський депутат поніс відповідальність за нічний концерт у центрі Черкас (фото, документ)

25 серпня 2017, 14:41 Новини Черкас та Черкаської області
Концерт Молодь.ua, що відбувся у День Незалежності на площі ТРЦ Хрещатик-Сіті, закінчився викликом до Патрульної поліції міста Черкаси. Підставою для цього стала гучна музика під час виступу Dj Tapolsky, що мав закінчитись о 22:00, а затягнувся до 23:15. Про це повідомляє “ІнфоМІСТ”.

 

Cпочатку патрульні хотіли скласти постанову на самого діджея-АТОвця з Києва Анатолія Тапольського. Проте вину взяв на себе відповідальний з боку мерії чиновник Сергій Воронов.

Постанову про адміністративне порушення на начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту, депутата обласної ради від “Свободи” Сергія Воронова склали вже після концерту. Як свідчить документ, Воронов порушив ст. 24 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя”.

Під час спілкування з патрульними він визнав свою провину і зрештою відбувся попередженням.

За словами працівників поліції, зі скаргами на гучну музику до них зверталися перехожі, а також жителі прилеглих будинків.

– Приємно, що під час складання постанови до автівки з патрульними неодноразово підходили молоді люди з проханням не притягувати до відповідальності організаторів концерту. Це свідчить, що він видався крутим, – зазначив у коментарі сайту “ІнфоМІСТ” Сергій Воронов.

 

 

 

 

 

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Коментарі  

 
+8 #6 Санітар 26.08.2017 07:21
Складається враження, що подібні децибельні концерти організовують божевільні та ще й глухі люди.
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+4 #5 Рбс 26.08.2017 06:26
Мусоров наказать это разве нормально что его только поедупредили? Будем подавать и на воронова и на мусоров что бы их наказали
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+9 #4 Щука 25.08.2017 19:55
Всі нають, якій категорії людей закон не писаний. Прикро, але вони ще керують містом і областю.
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-5 #3 чесний мент 25.08.2017 18:10
Раз в год на такой праздник можна было и простить.Но,учитывая все возможные нюансы, вариант протокол,попере дження-правильное,умно е решение.
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+10 #2 Сидоров. 25.08.2017 17:24
Міроприємства , які гучні, мається на увазі музика, мікрофон, фейєрверки, мітинги тощо, повинні виноситись за межі міста.Парк Жовтневий, якась набережна,спеці альне місце має бути виділене А депутат повинен понести повну відповідальніст ь по закону. Не вміє організувати,пл ює на закон,порушує права громадян,опираю чись на свято, то чого с ним бавитись.
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+24 #1 Такі справи 25.08.2017 15:45
Чиновник мерії Сергій Воронов вважає, що порушувати закон та права людей - круто. Ось таким мав би бути заголовок до цієї статті.
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