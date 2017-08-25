Черкаський депутат поніс відповідальність за нічний концерт у центрі Черкас (фото, документ)

Концерт Молодь.ua, що відбувся у День Незалежності на площі ТРЦ Хрещатик-Сіті, закінчився викликом до Патрульної поліції міста Черкаси. Підставою для цього стала гучна музика під час виступу Dj Tapolsky, що мав закінчитись о 22:00, а затягнувся до 23:15. Про це повідомляє “ІнфоМІСТ”.

Cпочатку патрульні хотіли скласти постанову на самого діджея-АТОвця з Києва Анатолія Тапольського. Проте вину взяв на себе відповідальний з боку мерії чиновник Сергій Воронов.

Постанову про адміністративне порушення на начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту, депутата обласної ради від “Свободи” Сергія Воронова склали вже після концерту. Як свідчить документ, Воронов порушив ст. 24 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя”.

Під час спілкування з патрульними він визнав свою провину і зрештою відбувся попередженням.

За словами працівників поліції, зі скаргами на гучну музику до них зверталися перехожі, а також жителі прилеглих будинків.

– Приємно, що під час складання постанови до автівки з патрульними неодноразово підходили молоді люди з проханням не притягувати до відповідальності організаторів концерту. Це свідчить, що він видався крутим, – зазначив у коментарі сайту “ІнфоМІСТ” Сергій Воронов.

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