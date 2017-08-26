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У Черкасах спустили на воду найбільший у місті навчальний катер «Кузьмич»

26 серпня 2017, 08:07 Новини Черкас та Черкаської області
У Черкасах підняли прапор на навчальному катері Черкаського клубу юних моряків "Кузьмич". До цього плавзасіб багато років був у неробочому стані. Гроші на ремонт катера виділили з міського бюджету. Наразі це найбільше судно юних морпіхів. Про це інформує vikka.ua.


Заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаського клубу юних моряків Михайло Шитко називає "Кузьмича" флагманом організації.

"У клубі юних моряків катер перебуває з початку 80-х років. Раніше він був номерний. Після ремонту вирішили дати йому ім’я "Кузьмич" – на честь позивного полковника ГУР України В'ячеслава Галви, який загинув під час бойових дій на Сході", – пояснив викладач.

На відновлення катера пішло десь 1,5 року. Основні роботи виконувала черкаська суднобудівна верф.

"До цього катер приблизно 10 років стояв на місці. Його використовували у Клубі для ознайомлення вихованців із внутрішнім оснащенням катерів. Тепер же плавзасіб можна використовувати як буксир або патрульний катер", – розповів Михайло Шитко.

За його словами, у Військово-Морських Сил України таких катерів 4, тож наші учні зможуть на ньому отримувати підготовку та відповідні навички для подальшої служби на подібних суднах.

 

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Коментарі  

 
+2 #3 Вчи матчастину, олух! 26.08.2017 14:10
Цитую стабилизец:
на 28 году нэзалэжности радоваться советскому металлолому. :lol:

Тобі чмирю слід почитати: https://uk.wikipedia.org/wiki/Акт_проголошення_незалежності_України

Хоч знатимеш, що у цьому році країна відсвяткувала 26 років Незалежності.
Тобі, мабуть, Незалежність України як серпом по я*цях?
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+2 #2 Віктор 26.08.2017 13:31
Цікаво,а що за 28 років для черкащан зробив "Стабилизец"?Тупі коменти не враховуються.
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-5 #1 стабилизец 26.08.2017 09:06
на 28 году нэзалэжности радоваться советскому металлолому. :lol:
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