У Черкасах спустили на воду найбільший у місті навчальний катер «Кузьмич»

Заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаського клубу юних моряків Михайло Шитко називає "Кузьмича" флагманом організації.
"У клубі юних моряків катер перебуває з початку 80-х років. Раніше він був номерний. Після ремонту вирішили дати йому ім’я "Кузьмич" – на честь позивного полковника ГУР України В'ячеслава Галви, який загинув під час бойових дій на Сході", – пояснив викладач.
На відновлення катера пішло десь 1,5 року. Основні роботи виконувала черкаська суднобудівна верф.
"До цього катер приблизно 10 років стояв на місці. Його використовували у Клубі для ознайомлення вихованців із внутрішнім оснащенням катерів. Тепер же плавзасіб можна використовувати як буксир або патрульний катер", – розповів Михайло Шитко.
За його словами, у Військово-Морських Сил України таких катерів 4, тож наші учні зможуть на ньому отримувати підготовку та відповідні навички для подальшої служби на подібних суднах.
Тобі чмирю слід почитати: https://uk.wikipedia.org/wiki/Акт_проголошення_незалежності_України
Хоч знатимеш, що у цьому році країна відсвяткувала 26 років Незалежності.
Тобі, мабуть, Незалежність України як серпом по я*цях?