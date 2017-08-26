У Черкасах спустили на воду найбільший у місті навчальний катер «Кузьмич»

У Черкасах підняли прапор на навчальному катері Черкаського клубу юних моряків "Кузьмич". До цього плавзасіб багато років був у неробочому стані. Гроші на ремонт катера виділили з міського бюджету. Наразі це найбільше судно юних морпіхів. Про це інформує vikka.ua.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаського клубу юних моряків Михайло Шитко називає "Кузьмича" флагманом організації.

"У клубі юних моряків катер перебуває з початку 80-х років. Раніше він був номерний. Після ремонту вирішили дати йому ім’я "Кузьмич" – на честь позивного полковника ГУР України В'ячеслава Галви, який загинув під час бойових дій на Сході", – пояснив викладач.

На відновлення катера пішло десь 1,5 року. Основні роботи виконувала черкаська суднобудівна верф.

"До цього катер приблизно 10 років стояв на місці. Його використовували у Клубі для ознайомлення вихованців із внутрішнім оснащенням катерів. Тепер же плавзасіб можна використовувати як буксир або патрульний катер", – розповів Михайло Шитко.

За його словами, у Військово-Морських Сил України таких катерів 4, тож наші учні зможуть на ньому отримувати підготовку та відповідні навички для подальшої служби на подібних суднах.

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