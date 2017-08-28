У Черкасах розкажуть про давні слов’янські вірування

Завтра, 29 серпня, у Долині Троянд проект «Р.І.Д.» знову проведе навчальну зустріч. Цього разу розкажуть про родинний фольклор і давні вірування слов’ян, - інформує «ГромЧЕ».



Спікером на зустрічі виступить фольклорист, доктор філологічних наук та професор кафедри української літератури та компаративістики ЧНУ Наталія Ярмоленко.

Про давні слов’янські вірування та родинний фольклор черкасців запрошують послухати 29 серпня о 19:00 у Долині троянд.

Додамо, що організовує лекцію команда проекту «Р.І.Д.». Він створений для покращення та поглиблення знань української мови і культури на теренах країни та поза її межами.

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