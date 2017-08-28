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СБУ затримали жителя Черкащини, який просував «русский мир»

28 серпня 2017, 15:25 Новини Черкас та Черкаської області
Співробітники Служби безпеки України затримали проросійського пропагандиста, який тривалий час переховувався від слідства на території Російської Федерації.

Правоохоронці встановили, що мешканець м. Ватутіне Черкаської області активно поширював на власних сторінках у соцмережах антиукраїнські матеріали.

Він, зокрема, розміщував інформацію, яка дискредитувала українську владу та закликав до від’єднання регіонів України, шляхом проведення місцевих референдумів, пропагував ідеї "русского мира" та підтримував діяльність терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Пропагандиста було затримано на Київському залізничному вокзалі саме під час повернення з Москви на територію України.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України завершено, матеріали скеровані до суду. Зловмиснику суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою, він знаходиться у Черкаському слідчому ізоляторі.

Про це повідомили у прес-службі СБУ Черкаської області.

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Коментарі  

 
+1 #1 СОЛДАТ 28.08.2017 15:37
Туфлі на босу ногу і сіренькі шорти - для конспіраціі? Чи пропагандист "обнищал малость на руцких хлебах"? І звідки тільки такі чмошніки беруться? :lol: :lol: :lol:
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