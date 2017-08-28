Міському голові Черкас хочуть придбати мантію, пірнач, колар, штандарт та церемоніальну печатку

Придбати для міського голови Черкас церемоніальні атрибути: мантію, пірнач, колар (медальйон на ланцюжку), штандарт та печатку пропонує робоча група при міській раді. Про це йдеться у пояснювальній записці директора департаменту організаційного забезпечення Лілії Маліщук до проекту рішення міської ради «Про атрибути міського голови», опублікованого на сайті міськради.



7 лютого міськвиконком ухвалив рішення про утворення згаданої робочої групи. Було організовано декілька засідань робочої групи з розроблення ескізів регалій та атрибутів міського голови міста Черкаси, проекту порядку їх передачі новообраній міській раді та міському голові, що відбулися під головуванням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Геннадія Шевченка.

Як зазначає Лілія Маліщук, для всебічного вивчення питання з розробки та виготовлення атрибутів міського голови та символів міської ради було залучено відомих науковців міста, зокрема, істориків, геральдистів, художників, працівників обласного краєзнавчого музею, а також депутатів Черкаської міської ради, представників засобів масової інформації та інших фахівців.

Детально вивчивши та обговоривши вищезазначене питання, робоча група вважає доцільним створення атрибутів міського голови, що, на думку її учасників, сприятиме розвитку місцевого самоврядування в місті, формуванню позитивного іміджу міської влади, зміцненню взаємозв’язку між звичаями та традиціями поколінь, які впродовж попередніх століть виборювали волю і незалежність українського народу, розбудовували м. Черкаси, з нинішніми реаліями життя міської територіальної громади та здійсненню поступу в майбутнє нашого міста, вихованню в дітей та молоді почуття патріотизму і гордості за рідний край.

Робочою групою рекомендовано включити до переліку атрибутів міського голови штандарт, колар (церемоніальний ланцюг), церемоніальні: мантію, пірнач та печатку (іменну), затвердити Положення про атрибути міського голови, порядок їх передачі новообраній міській раді та міському голові.

Творчою групою у складі геральдистів та художників: Афоніна В.А., Толкушина О.Г., Галицької О.В., виготовлено ескізи атрибутів міського голови, які схвалено робочою групою, а також розроблено Положення про атрибути міського голови, порядок їх передачі новообраній міській раді та міському голові, які пропонуються до розгляду та затвердження депутатами Черкаської міської ради.

Відповідно до Положення, атрибути міського голови використовуються під час:

- офіційних зустрічей міського голови з представниками делегацій з іноземних держав, міст чи інших населених пунктів України;

- урочистого прийому міського голови;

- урочистостей, пов’язаних із міськими святами;

- нагородження громадян почесними нагородами, відзнаками міста Черкаси, зокрема, з нагоди присвоєння звання «Почесний громадянин міста Черкаси», вручення пам’ятного знака «За заслуги перед містом Черкаси» чи ін-ших міських нагород.

Після завершення каденції міського голови на посаді, печатка (за згодою міського голови та оплачена його коштом) може назавжди залишатися міському голові – у знак пам’яті про добрі справи, зроблені ним для м. Черкаси та жителів міської територіальної громади. В іншому разі – печатка зберігається в обласному краєзнавчому музеї та демонструється в експозиції, разом із іншими атрибутами міського голови. Для новообраного міського голови замовляється нова печатка (іменна), що використовується на вищезазначених умовах.

Уперше презентація вищезазначених атрибутів міського голови проводиться публічно на початку найближчого після їх виготовлення пленарного засідання сесії Черкаської міської ради. Спочатку міський голова коротко інформує учасників засідання про виконання рішення Черкаської міської ради щодо виготовлення атрибутів міського голови, після чого церемоніальна група в складі визначеної робочою групою особи, та асистентів (юнака і дівчини), вдягнених в український національний одяг, вносить до зали засідань атрибути міського голови та передає їх для демонстрації міському голові.

Вручення вищезазначених атрибутів міському голові, який здобув перемогу на виборах міського голови, відбувається на першому пленарному засіданні сесії міської ради, що скликається міською територіальною виборчою комісією.

Атрибути Черкаського міського голови, під звук фанфари, урочисто вносяться до сесійної зали церемоніальною групою у складі: визначеної робочою групою особи, та асистентів (юнака і дівчини), вдягнених в український національний одяг.

Визначена особа подає штандарт найстаршому за віком депутату Черкаської міської ради. Від імені міської територіальної громади міста та депутатського корпусу міської ради депутат звертається до міського голови з побажаннями щодо керівництва містом та після цього вручає штандарт міському голові. Міський голова отримує штандарт та передає його асистентам, які розміщують штандарт на спеціальній підставці, встановленій заздалегідь на чільному місці сесійної зали – за кріслом міського голови.

Церемоніальна група почергово передає депутату мантію, яку він накидає на плечі міського голови, колар, який депутат вдягає на міського голову.

Церемоніальна група почергово передає депутату печатку та пірнач. Він демонструє депутатам та іншим присутнім у залі засідань печатку, що символізує право міського голови підписувати та скріплювати печаттю документи Черкаської міської ради, її виконавчого комітету. Депутат вручає міському голові печатку та чекає, поки той вдягає її на безіменний палець правої руки. Потім депутат бере пірнач, піднімає його вверх, демонструє його всім присутнім у залі, символізуючи цим силу і міць міської влади, після чого торкається пірнача вустами та урочисто передає пірнач міському голові. Міський голова бере пірнач, торкається його вустами, піднімає його вгору і вигукує «Слава рідним Черкасам! Слава Україні!» та кладе пірнач у підготовлену для нього підставку.

Отримавши атрибути, міський голова звертається до всіх присутніх у сесійній залі з короткою вступною урочистою промовою.

Після її завершення виконується гімн м. Черкаси (у записі, або в виконанні художнього колективу). Депутати оплесками вітають міського голову.

Міський голова, спільно з депутатами, виходить на Соборну площу міста для зустрічі з виборцями – представниками міської територіальної громади з різних сфер життєдіяльності міста, під час якої звертається до громадян зі вступним словом, інформує про власне бачення подальшого розвитку Черкас та демонструє атрибути міського голови.

На думку директора департаменту фінансової політики Наталії Джуган, запропонований проект рішення міської ради потребує доопрацювання.

Раніше, у 2011 році, вже планувалося виготовити для міського голови атрибути влади. Але тодішній голова ОДА Сергій Тулуб, який досить неприязно ставився до тодішнього мера Сергія Одарича, на обласній конференції Партії регіонів закликав однопартійців у міськраді краще спрямувати міські кошти на міську лікарню №2 та пологовий будинок.

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