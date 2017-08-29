Свято села у Васютинцях відзначили спортивними змаганнями та смачним частуванням

26-ту річницю Незалежності та День села відзначили у Васютинцях.

На десяту годину ранку, в суботу, 26 серпня до сільського Будинку культури збиралися місцеві жителі та гості. Від старого до малого йшли на свято. А розпочалося воно словами ведучої Наталії Кобзар, яка розповіла коротеньку історію заснування села та запросила до вітального слова сільського голову Наталію Терещенко. Звертаючись до односельців, Наталія Миколаївна привітала зі святом, побажала здоров’я, добробуту, затишку кожній родині та повідомила про зроблені в селі добрі справи та про те, що планується зробити ще. Та подякувала присутнім на урочистостях засновникам корпорації «Дніпро» - науковому консультанту з агровиробництва Андрію Душейко та фінансовому директору Григорію Душейко, - а також всім, хто працює в товаристві, за розуміння, фінансову, фізичну допомогу та співпрацю на благо розвитку села та його мешканців.





- Цього року за допомогою та завдяки співфінансуванню товариства було облаштувано дитячий майданчик, встановленно відеоспостереження та освітлення на ньому, установлено вуличне освітлення на вулиці Центральній, на двох автобусних зупинках. Допомогли навчально-виховному комплексу, амбулаторії, СБК у проведенні ремонту, купівлі більярдного столу та настільного футболу. Придбали сценічні костюми для наших юних та дорослих талантів. І навіть сьогоднішнє свято та концерт теж проводиться за рахунок СТОВ «Дніпро», - зазначила Наталія Миколаївна та під оплески залу на знак подяки і гостинності вручила поважним гостям святковий коровай – символ миру і достатку. Андрій Петрович, приймаючи його, теж привітав селян зі святом, запропонувавши розділити святий хліб, як результат спільної праці, між усіма учасниками заходу.

Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих земляків в роки Другої Світової війни та поклали квіти до Обеліска Слави.

Вшановували щирими словами і оплесками, вручали квіти, грамоти та грошові винагороди тим односельцям, хто робить все, щоб Васютинці процвітали та ставали затишним селом. Цю почесну місію виконували сільський голова Наталія Терещенко разом з фінансовим директором СТОВ «Дніпро» Григорієм Душейком.

Так з нагоди 40-ї річниці заснування дендропарку - головної окраси Васютинець - згадали його засновника Івана Пилиповича Сиволапа та вручили відзнаку за плідну працю на користь територіальної громади доньці - Раїсі Гирі. Відзначили також і Ольгу Радько – завідуючу дендропарком, яка протягом 27 років утримує його та вносить вагомий вклад у озеленення, вирощування рідкісних видів дерев, кущів і квітів; завідуючого будівельною бригадою товариства Віталія Сорокового за допомогу в будівництві, облаштуванні дитячого майданчика та за виконання різних будівельних робіт на території села; головного енергетика СТОВ «Дніпро» Юрія Куліша за плідну співпрац, спрямовану на розвиток територіальної громади в утриманні та оновленні вуличного освітлення. Відзначили також і капітана сільської футбольної команди Миколу Клименка за вагомий внесок у розвиток сільського спорту.





Цього дня вшанували і найстаршу жительку села Тетяну Іванівну Скакун (97 років) та наймолодшу мешканку Тетянку, яка народилася в родині Миколи та Людмили Вовк. Не забули і про багатодітну родину Устичів, які щедро дарували тепло, добро батьківського серця своїм шістьом дітям.

А справжньою родзинкою свята став виступ відомого на всю Україну театру пісні «Джерела» під керівництвом Андрія Попруги.

На святі села кожен знайшов собі розвагу: діти стрибали на батуті, плавали в надувній кулі у басейні, гойдалися на гойдалках. А дорослі, насолодившись концертом, разом з малечою смакували солодкою кукурудзою, рибною юшкою, кашою та шашликами, які вміло приготували Іван Меланченко, Катерина Крисько та Оксана Гоштанар.

А потім усі перейшли на волейбольну площадку, де відбувалися спортивні змагання з волейболу. Змагалися три сільські команди, які умовно назвали так: команда фермерів, команда спеціалістів СТОВ «Дніпро», серед яких грав і Андрій Душейко, та команда студентів, яка за результатами і виявилася найсильнішою. Друге місце посіла команда спеціалістів, а третє команда фермерів.

Та ніхто не засмутився, адже від гри і спортсмени, і вболівальники отримали заряд позитивної енергії на весь день. А ще всі команди були відзначені грошовими винагородами.

До пізньої ночі тривала святкова дискотека, котру підготували та провели працівники сільського Будинк культури.

В черговий раз жителі села довели, що вміють не тільки працювати, а й відпочивати. І такі свята ще більше здружують та зближують їх. Позитивні емоції і радість переповнювали кожного, хто завітав цієї погожої днини на свято рідного села Васютинці!

Ніна Семенова, Валентина Згура, Васютинці

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