Стало відомо, хто повинен замінити Одарича в міськраді

Цю інформацію виданню «Інфоміст» підтвердили e фракції ПВД під час сесії 28 серпня. Він не має вищої освіти (середня спеціальна), та є безпартійним. Зазначимо, що 57-річний Соломаха вже був депутатом міськради у період з 2006 по 2010 рік.

Входив до фракції “Справедливість”, був головою комісії міської ради з питань ЖКГ та радником міського голови.

Василь Соломаха значить в числі засновників черкаського ТОВ “СІНВІД”, що займається будівництвом.

Згідно з інформацією із сайту “Партії вільних демократів”, йдучи на вибори в 2015 році Соломаха мав намір охопити ремонтними роботами мікрорайон "Зелений".

“Прагне зробити Черкаси гарним і комфортним містом, щоб наші діти і онуки не шукали кращої долі в інших містах чи країнах”, – зазначається на сайті.

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