Дві ДТП в Черкасах: машини розбито, люди цілі

У Черкасах сталося дві ДТП, в яких постраждали транспортні засоби, а люди, на щастя, вціліли. Про це повідомляють у патрульній поліції міста.







29 серпня, близько 18-ї години, на перехресті вулиць Різдвяної та Благовісної сталася ДТП. Водій автомобіля Mercedes Vito, рухаючись вулицею Різдвяною, не надав переваги в русі авто Ford B-MAX на головній дорозі. Учасники автопригоди не постраждали. На винуватця патрульні поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.

30 серпня, близько 10-ї години, у Черкасах сталась ДТП за участі двох автомобілів. Водій ВАЗ-21099, рухаючись вулицею Святотроїцькою в бік вулиці Надпільної, не надав переваги в русі водію Mercedes-Benz Sprinter, що рухався головною дорогою вулиці Благовісної. В автопригоді ніхто з учасників не постраждав. На винуватця патрульні склали протокол за ст. 124 та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП.

реклама