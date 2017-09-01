Щоб перебороти ботулізм, корсунчанину привезли сироватку аж з Дніпра

У Корсунь-Шевченківському нещодавно юнак заразився ботулізмом від консерви домашнього приготування. Про це «Прочерку» повідомили завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань Державної установи «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Світлана Нікітюк.

– У юнака почалося порушення зору, мерехтіння в очах. Він пішов до окуліста, той призначив людині очні краплі. Проте проблема не пройшла. Тоді окуліст направив до інфекціоніста. Але хлопець не захотів здавати кров, мовляв, думав, що здоровий. Та в підсумку рідні вмовили піти в лікарню і виявили ботулізм. Але не було сироватки, тож просили аж з Дніпра, – роз’яснює фахівець.

У цілому в області з початку року мали місце 6 випадків зараження ботулізмом з сімома потерпілими, бо в одному випадку було двоє заражених. Троє людей померло.

Фахівець радить утриматися від споживання в’яленої, копченої і сушеної риби, консервовані гриби, консерви домашнього приготування.

– Вважаю, що без копченої чи сушеної риби зараз можна утриматися. Були випадки, коли люди купували таку рибу в супермаркетах і також захворіли, хоч раніше очікувати такого від промислового виробника було неможливо. Якщо вже маєте домашню тушонку, то робіть перед вживанням термічну обробку. Це дуже важливо! – наголошує Світлана Нікітюк.

Ознаками захворювання є порушення зору, голосу, вражається нервова система. Смерть від ботулізму наступає через параліч дихального центру, серцевого м’язу.

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