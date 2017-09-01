Щоб перебороти ботулізм, корсунчанину привезли сироватку аж з Дніпра

– У юнака почалося порушення зору, мерехтіння в очах. Він пішов до окуліста, той призначив людині очні краплі. Проте проблема не пройшла. Тоді окуліст направив до інфекціоніста. Але хлопець не захотів здавати кров, мовляв, думав, що здоровий. Та в підсумку рідні вмовили піти в лікарню і виявили ботулізм. Але не було сироватки, тож просили аж з Дніпра, – роз’яснює фахівець.
У цілому в області з початку року мали місце 6 випадків зараження ботулізмом з сімома потерпілими, бо в одному випадку було двоє заражених. Троє людей померло.
Фахівець радить утриматися від споживання в’яленої, копченої і сушеної риби, консервовані гриби, консерви домашнього приготування.
– Вважаю, що без копченої чи сушеної риби зараз можна утриматися. Були випадки, коли люди купували таку рибу в супермаркетах і також захворіли, хоч раніше очікувати такого від промислового виробника було неможливо. Якщо вже маєте домашню тушонку, то робіть перед вживанням термічну обробку. Це дуже важливо! – наголошує Світлана Нікітюк.
Ознаками захворювання є порушення зору, голосу, вражається нервова система. Смерть від ботулізму наступає через параліч дихального центру, серцевого м’язу.