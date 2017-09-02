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Проїзд для «обраних»: на черкаському мосту таки діють перепустки (ВІДЕО)

02 вересня 2017, 09:55 Новини Черкас та Черкаської області
Донедавна обласні чиновники запевняли: проїзд через міст на час ремонту дозволений лише автобусам, легковим автомобілям і спецтранспорту у визначені години (з 6.00 до 9.00 та з 16.00 до 19.00.). Проте, як виявилося, на практиці переїхати на інший бік Дніпра можна у будь-який час доби за умови, якщо ти у списках. Про це свідчить відео, яке містянка Ксенія Лугиня опублікувала 28 серпня у Facebook. На ньому видно, як патрульний, звірившись із паперами за лічені секунди, дозволяє проїзд чорному BMW.

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Хто ж опинився серед обраних, у коментарі сайту vikka.ua пояснила речниця УПП міста Черкаси Зоя Вовк.

"Списки автомобілів були складені обласною та міською радами. У них ті транспортні засоби, які обслуговують ділянку дороги, де здійснюється ремонт. Це вантажні та легкові автомобілі ремонтників мосту. Також поза встановленим часом пропускаються транспортні засоби, на яких пересуваються працівники СБУ, поліції та інших служб. Так, до прикладу, нещодавно ми пропустили легковий автомобіль, в якому їхали слідчі на ДТП", – зазначає Зоя Вовк.

Водночас очільник області Юрій Ткаченко неодноразово наголошував, що спецперепусток для проїзду мосту немає і бути не може.

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Коментарі  

 
0 #4 Мостофіл 02.09.2017 13:06
Поведінка "поліцейського" - як мінімум неадекватна. Те, як він хамить людині, яка зафіксувала правопорушення - тягне як мінімум на дрібне хуліганство, а як максимум - на службову невідповідність .
Ідіоти з ОДА знову пробрехалися щодо "відсутності пільговиків" - хоча формально казали правду, що спецпропусків немає, бо нащо вони потрібні, як є спецсписки? :lol:
ОДА зараз закритіші для спілкування з журналістами, аніж СБУ і військова контррозвідка, разом узяті - і це продовжує нищити колись непоганий імідж Ткаченка.
Хлопці, вчіться розмовляти з людьми, інакше вам - каюк на посадах скоро буде.
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0 #3 василь 02.09.2017 12:57
А вы надеялись что всё будет по чесноку когда садились играть с карточными шулерами.Это вы преете и стоите в очереди и не можете проехать а паны давно всё порешали.В запретное время и ездили как губер до хатки так и его друганы из мерии и правоохранитель ных органов.Да и заработали на вашем неудобстве отменно.Голосуйте за подлецов из власти и в следующий раз вам ещё не такое придумают.Когда пачка сигарет будет по 90 через месяц мясо по 200 а комуналка ещё в 2 раза тогда начнёте пороху и сподвижникам монументы ставить вместо снесённых.Где ж ваш сектор с националюгами что то притих всё видно устраивает.А пенсионеры на 1500 пенсии пачками на тот свет уходят.Когда ж вас на берёзах развешают в назидание будущим казнокрадам и кто
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+5 #2 Сотник 02.09.2017 11:51
Дівчина, не сказавши і слова, знімала цей цікавий "процес" перевірки авто, "новою поліцією", за списком, про природу існування якого брехали всі, від першої особи до останньої !!!
Питання:
1) за які дії, цей "адекватний"(як він себе вважає), так званий "полісмен", називає Ксенію - "неадекватною";
2) чи можливо перевірити на адекватність тих людей, які понабирали на службу ось таких "адекватів";
3) чому б не оприлюднити той список, щоб "високоінтелекту альні" поліцейські, більше не мали підстав для образ громадян;
4) про яку довіру до тих, хто брехав і прапор цілував, тепер можна говорити ????!!!!
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+4 #1 федор принципиальный 02.09.2017 11:24
это не новость,зачем только ********* ткаченко заливал народу,что пропусков нет.
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