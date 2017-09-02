Проїзд для «обраних»: на черкаському мосту таки діють перепустки (ВІДЕО) Новини Черкас та Черкаської області Донедавна обласні чиновники запевняли: проїзд через міст на час ремонту дозволений лише автобусам, легковим автомобілям і спецтранспорту у визначені години (з 6.00 до 9.00 та з 16.00 до 19.00.). Проте, як виявилося, на практиці переїхати на інший бік Дніпра можна у будь-який час доби за умови, якщо ти у списках. Про це свідчить відео, яке містянка Ксенія Лугиня опублікувала 28 серпня у Facebook. На ньому видно, як патрульний, звірившись із паперами за лічені секунди, дозволяє проїзд чорному BMW.





Хто ж опинився серед обраних, у коментарі сайту vikka.ua пояснила речниця УПП міста Черкаси Зоя Вовк.

"Списки автомобілів були складені обласною та міською радами. У них ті транспортні засоби, які обслуговують ділянку дороги, де здійснюється ремонт. Це вантажні та легкові автомобілі ремонтників мосту. Також поза встановленим часом пропускаються транспортні засоби, на яких пересуваються працівники СБУ, поліції та інших служб. Так, до прикладу, нещодавно ми пропустили легковий автомобіль, в якому їхали слідчі на ДТП", – зазначає Зоя Вовк.

Водночас очільник області Юрій Ткаченко неодноразово наголошував, що спецперепусток для проїзду мосту немає і бути не може.

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