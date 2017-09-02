Проїзд для «обраних»: на черкаському мосту таки діють перепустки (ВІДЕО)

Хто ж опинився серед обраних, у коментарі сайту vikka.ua пояснила речниця УПП міста Черкаси Зоя Вовк.
"Списки автомобілів були складені обласною та міською радами. У них ті транспортні засоби, які обслуговують ділянку дороги, де здійснюється ремонт. Це вантажні та легкові автомобілі ремонтників мосту. Також поза встановленим часом пропускаються транспортні засоби, на яких пересуваються працівники СБУ, поліції та інших служб. Так, до прикладу, нещодавно ми пропустили легковий автомобіль, в якому їхали слідчі на ДТП", – зазначає Зоя Вовк.
Водночас очільник області Юрій Ткаченко неодноразово наголошував, що спецперепусток для проїзду мосту немає і бути не може.
Ідіоти з ОДА знову пробрехалися щодо "відсутності пільговиків" - хоча формально казали правду, що спецпропусків немає, бо нащо вони потрібні, як є спецсписки?
ОДА зараз закритіші для спілкування з журналістами, аніж СБУ і військова контррозвідка, разом узяті - і це продовжує нищити колись непоганий імідж Ткаченка.
Хлопці, вчіться розмовляти з людьми, інакше вам - каюк на посадах скоро буде.
Питання:
1) за які дії, цей "адекватний"(як він себе вважає), так званий "полісмен", називає Ксенію - "неадекватною";
2) чи можливо перевірити на адекватність тих людей, які понабирали на службу ось таких "адекватів";
3) чому б не оприлюднити той список, щоб "високоінтелекту альні" поліцейські, більше не мали підстав для образ громадян;
4) про яку довіру до тих, хто брехав і прапор цілував, тепер можна говорити ????!!!!