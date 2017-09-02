Черкащанка – найгарніша жінка світу (ФОТО)

Черкащанка Юліана Короченцева, яка нині представляє Україну на конкурсі Місіс-Всесвіт в Південно-Африканській республіці, отримала титул найгарнішої жінки планети. Про це вона повідомила у Фейсбуці.

На офіційній церемонії вручення спеціальних титулів Юліану визнали найгарнішою жінкою світу. Журі вручили черкащанці титул woman Mrs. Universe Mrs. BEAUTIFUL WOMEN.

Нагадаємо, черкащанка Юліана Короченцева стала переможницею конкурсу «Місіс Україна Відкритий Світ 2017», а також здобула титул Місіс Глядацьких симпатій у проекті «Mrs World Open Ukraine 2017».

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