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Радуцький домігся змін в регламенті міськради і нагадав Бондаренку, що він «залізяка»

01 листопада 2017, 12:01 Новини Черкас та Черкаської області

Зміни до регламенту Черкаської міськради, в яких чітко обумовлено випадки, в яких секретар міськради виконує обов’язки мера, прийнято під час сьогоднішньої сесії.

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Проект вніс секретар черкаської міськради Олександр Радуцький, ображений на міського голову за те, що той, відбуваючи у відпустку, обмежив його права, як в. о. мера.

- Нагадую, що я подав у суд, сподіваюсь, що 9 листопада ви прийдете на суд особисто, оскільки ви людина-залізяка. Адже це неправильно, коли представники департаменту юридичного забезпечення міськради представляють на суді мера, а секретар міськради тоді хто?,- обурився Радуцький.

У відповідь Анатолій Бондаренко зазначив, що «у нас деякі представники місцевого самоврядування трактують закон, як їм заманеться».

Він нагадав, що раніше Радуцький, виконуючи обов’язки мера, знімав доручення самого мера. Крім того, Бондаренко зацитував директора департаменту архітектури та містобудування Артура Савіна, який пригадав, що Радуцький, виконуючи обов’язки мера, підписав договір суперфіцій «на виділення собі двох ділянок у місті Черкаси».

У свою чергу Радуцький пояснив, що ця подія була у 2010 році. Тодішній міський голова Сергій Одарич підписав усі необхідні документи. Термін згаданої угоди було необхідно лише продовжити, і документи надійшли на підпис саме тоді, коли Радуцький підміняв Одарича. Ішлося про десять гектарів на території колишнього військового полігону.

- Я не розумію, чому тепер Савін згадав, що колись таке було, - здивувався Радуцький.

Після цього слово взяла жінка, яка представилася представницею громади. Вона звинуватила Радуцького, що він і в часи Одарича, і зараз «знищує мерів». Це викликало спільний сміх і Радуцького, і Бондаренка.

- Чого ж я знищую? Він живий, здоровий і щасливий, - віджартувався Радуцький.

До слова, на думку містянки, секретар міськради це робить, бо, певне, сам хоче стати мером.

- Ніколи птєнчик не буде орлом, — сказав на це міський голова.

Проте після голосування, яке пройшло на користь Радуцького, міський голова посерйознішав.

- Я поважаю вас, як секретаря міськради, але як людину… Що при Одаричі ви були, що зараз…

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Коментарі  

 
+1 #9 ок 02.11.2017 14:44
Гидко про Радуцького говорити, такий ******, барига і від нього можна чекати всякої пакості
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+3 #8 котигорошко 01.11.2017 18:25
Цитую Надія.:
От не жалко мені Залізяки. Хіба він не розумів, що приходити на посаду з конкретними зобов'язаннями,- це шлях в нікуди. Хіба було не зрозуміло що це вимагало його бути маріонеткою в чужих руках до кінця каденції.

А мені, тебе, безнадійна "Надія" не жалко...Перелякана і труслива, все з-під кущів :P :P :P
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-3 #7 Вася 01.11.2017 17:58
Валєра! Віддай гроші в бюджет містан.. потім будеш умнічаь. Я про федора прінціпіальеого і борг в 240 т.грн його АНТЕНИ бюджету міста.
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+16 #6 СінєМАТОграфіст 01.11.2017 15:53
Гарно Шурка Тоху під*б*нув. Насправді у нього залізне далеко не все те, чим він у кріслі мера сидить ;-)
Хоча отвєтка Тохи про "птєнчика" теж крутєцька.
Пора з журналістів плату брать за вхід на ці шоу. А попкорн взагалі давно вже продавали б на засідачках - але ж Бонд і Радік не поділять, чия точка з тим попкорном має буть.
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+3 #5 Надія. 01.11.2017 15:02
От не жалко мені Залізяки. Хіба він не розумів, що приходити на посаду з конкретними зобов'язаннями,- це шлях в нікуди. Хіба було не зрозуміло що це вимагало його бути маріонеткою в чужих руках до кінця каденції.
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+26 #4 Актор згорілого театру 01.11.2017 13:43
А ще сашок підписав дозвіл на будівництво будинку за Драмтеатром, і тоді також Одарич відпочивав, здається, в Данії.
І в цей же день згорів театр))))
Совпаденіє? Не думаю...
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+33 #3 черкащанин 01.11.2017 13:10
Птєнчик Шура :lol: Анекдот дня :lol:
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+31 #2 федор принципиальный 01.11.2017 12:56
Свора бешенных собак,когда заниматься проблемпми города,когда не хватает времени-все время уходит на склоки и разборки,кто сколько положил бабла себе в карман-не забывайте в какое время и в какой стране вы живете-пример бинусова вам ни о чем не говорит ?
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+20 #1 Сармат 01.11.2017 12:22
Толян, тримайся!!! Я ставрю на тебе! Після козацького старости - ти мій кумир))))
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