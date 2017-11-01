Радуцький домігся змін в регламенті міськради і нагадав Бондаренку, що він «залізяка»

Зміни до регламенту Черкаської міськради, в яких чітко обумовлено випадки, в яких секретар міськради виконує обов’язки мера, прийнято під час сьогоднішньої сесії.

Проект вніс секретар черкаської міськради Олександр Радуцький, ображений на міського голову за те, що той, відбуваючи у відпустку, обмежив його права, як в. о. мера.

- Нагадую, що я подав у суд, сподіваюсь, що 9 листопада ви прийдете на суд особисто, оскільки ви людина-залізяка. Адже це неправильно, коли представники департаменту юридичного забезпечення міськради представляють на суді мера, а секретар міськради тоді хто?,- обурився Радуцький.

У відповідь Анатолій Бондаренко зазначив, що «у нас деякі представники місцевого самоврядування трактують закон, як їм заманеться».

Він нагадав, що раніше Радуцький, виконуючи обов’язки мера, знімав доручення самого мера. Крім того, Бондаренко зацитував директора департаменту архітектури та містобудування Артура Савіна, який пригадав, що Радуцький, виконуючи обов’язки мера, підписав договір суперфіцій «на виділення собі двох ділянок у місті Черкаси».

У свою чергу Радуцький пояснив, що ця подія була у 2010 році. Тодішній міський голова Сергій Одарич підписав усі необхідні документи. Термін згаданої угоди було необхідно лише продовжити, і документи надійшли на підпис саме тоді, коли Радуцький підміняв Одарича. Ішлося про десять гектарів на території колишнього військового полігону.

- Я не розумію, чому тепер Савін згадав, що колись таке було, - здивувався Радуцький.

Після цього слово взяла жінка, яка представилася представницею громади. Вона звинуватила Радуцького, що він і в часи Одарича, і зараз «знищує мерів». Це викликало спільний сміх і Радуцького, і Бондаренка.

- Чого ж я знищую? Він живий, здоровий і щасливий, - віджартувався Радуцький.

До слова, на думку містянки, секретар міськради це робить, бо, певне, сам хоче стати мером.

- Ніколи птєнчик не буде орлом, — сказав на це міський голова.

Проте після голосування, яке пройшло на користь Радуцького, міський голова посерйознішав.

- Я поважаю вас, як секретаря міськради, але як людину… Що при Одаричі ви були, що зараз…

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