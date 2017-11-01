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Стелу «Я люблю Черкаси» планують встановити не в Черкасах

01 листопада 2017, 14:47 Новини Черкас та Черкаської області
Багатостраждальну стелу «Я люблю Черкаси» передадуть в обласну комунальну власність і встановлять за межами Черкас.

Таке рішення прийняли депутати Черкаської міськради під час сьогоднішньої сесії.

Депутати розглядали петицію щодо заборони встановлення стели в парку «Сосновий бір». Як зазначено в проекті рішення, стелу встановлять на дамбі поблизу станції Панське.

Більшість депутатів підтримала цей проект.

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Коментарі  

 
0 #8 ок 02.11.2017 13:58
Мабуть це пропозиція Радуцького
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+5 #7 По-третє 02.11.2017 13:04
Цитую Ра:
По-перше, якщо не помиляюся, то ділянка автодороги по дамбі через Дніпро та смуга відведення знаходиться в державній власності у Служби автомобільних доріг Черкаської області, а не в комунальній власності обласної ради!
По-друге, на такому дійсно стратегічному об'єкті, як дамба, неможна будувати різні стели, оглядові майданчики й т.п.!
Немає куди гроші витрачати? Відремонтуйте краще за ці гроші ще кількасот метрів доріг в Черкасах!

А по-третє, Панське - не частина міста Черкаси. Любить Черкаси треба в Черкасах, а не за його межами.
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+5 #6 5-те колесо 02.11.2017 12:59
Особи, які проштовхнули фінансування цього нікому не потрібного об'єкта, чим фактично завдали шкоду громаді, мають бути назавжди відсторонені від вирішення питань використання коштів.
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+14 #5 Ра 02.11.2017 08:56
По-перше, якщо не помиляюся, то ділянка автодороги по дамбі через Дніпро та смуга відведення знаходиться в державній власності у Служби автомобільних доріг Черкаської області, а не в комунальній власності обласної ради!
По-друге, на такому дійсно стратегічному об'єкті, як дамба, неможна будувати різні стели, оглядові майданчики й т.п.!
Немає куди гроші витрачати? Відремонтуйте краще за ці гроші ще кількасот метрів доріг в Черкасах!
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+11 #4 Ченчик 01.11.2017 18:22
[quote name="Світлана"]Черкаська дамба це і важливий стратегічний об'єкт, пішоходів туди не пускають, тож як тоді звичайним людям в яких не має авто або приїжжим туристам можна буде туди потрапити???!! Це не місце для встановлення таких об'єктів.
Здається це найгірше що вони змогли придумати, :-xЧого вже тільки не придумали для дамби. Ви краще швидше міст відремонтуйте, а то в червні говорили про 3 місяці, а кінця краю не видно ремонту. А нерозумними проектами голову забивають.....
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+28 #3 Світлана 01.11.2017 17:07
Черкаська дамба це і важливий стратегічний об'єкт, пішоходів туди не пускають, тож як тоді звичайним людям в яких не має авто або приїжжим туристам можна буде туди потрапити???!! Це не місце для встановлення таких об'єктів.
Здається це найгірше що вони змогли придумати, :-x
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+32 #2 007 01.11.2017 16:32
Та встановіть її в Ірдинському лісі серед болота і горя ніхто не знатиме)))))))
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+33 #1 У Лисянці поставте 01.11.2017 15:38
Ідіоти! Нах ви взагалі на неї гроші тратили?!
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