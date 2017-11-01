Стелу «Я люблю Черкаси» планують встановити не в Черкасах

Таке рішення прийняли депутати Черкаської міськради під час сьогоднішньої сесії.

Депутати розглядали петицію щодо заборони встановлення стели в парку «Сосновий бір». Як зазначено в проекті рішення, стелу встановлять на дамбі поблизу станції Панське.

Більшість депутатів підтримала цей проект.

реклама