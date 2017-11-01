Стелу «Я люблю Черкаси» планують встановити не в Черкасах

Таке рішення прийняли депутати Черкаської міськради під час сьогоднішньої сесії.
Депутати розглядали петицію щодо заборони встановлення стели в парку «Сосновий бір». Як зазначено в проекті рішення, стелу встановлять на дамбі поблизу станції Панське.
Більшість депутатів підтримала цей проект.
А по-третє, Панське - не частина міста Черкаси. Любить Черкаси треба в Черкасах, а не за його межами.
По-друге, на такому дійсно стратегічному об'єкті, як дамба, неможна будувати різні стели, оглядові майданчики й т.п.!
Немає куди гроші витрачати? Відремонтуйте краще за ці гроші ще кількасот метрів доріг в Черкасах!
Здається це найгірше що вони змогли придумати, :-xЧого вже тільки не придумали для дамби. Ви краще швидше міст відремонтуйте, а то в червні говорили про 3 місяці, а кінця краю не видно ремонту. А нерозумними проектами голову забивають.....
Здається це найгірше що вони змогли придумати,