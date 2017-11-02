Проекти «Громадського бюджету-2017». «Культурно-освітні та спортивні проекти»

Відучора в Черкасах стартувало голосування за проекти громадського бюджету. Голосування триватиме до 14 листопада, а проекти-переможці будуть втілені в 2018-му році. Всього на розсуд черкащанам запропонували 110 різних проектів. Одна людина може обрати одночасно чотири проекти, втілення яких хоче бачити в наступному році.
«Прочерк» поділив усі проекти на чотири категорії: «Облаштування територій», «Культурно-освітні та спортивні», «Благодійні та оздоровчі», «Новаторські та креативні».
Пропонуємо Вашій увазі категорію «Культурно-освітні та спортивні проекти».
Встановлення 5 велостанцій протягом 2018 року (у скверах "Юність" та Черкаської обласної ради, парк Перемоги, Долина троянд, набережна)
Бюджет: 1 989 000 грн.
На території ДНЗ розташувати сучасний спортивно-розвивальний комплекс із 4-х зон: спортивний майдан, гімнастичний комплекс, розвивально-ігровий майданчик та містечко вивчення правил вуличного руху.
Бюджет: 981 370 грн.
Закупити професійне сучасне обладнання та інвентар тривалої експлуатації: човни, весла для змагань, тренувань, понтон для спуску човнів; човен із двигуном, мегафон, рації для тренерів, веслувальні тренажери на зиму.
Бюджет: 1 990 000 грн.
Популярізація різних видів єдиноборств, пропаганда здорового способу життя, залучення усіх верств населення до фізкультури та спорту. Патріотичне виховання молоді.
Бюджет: 2 000 000 грн.
Ремонт навчальних приміщень НВК; придбання базових наборів LEGO Mindstorms education та програмного забезпечення; організація навчання викладачів.
Бюджет: 1 250 000 грн.
Ознайомить з особливостями роботи сонячної батареї і безкоштовними науково-популярними тренінгами:"3Д принтер - реклама і реальність", "Хімія на кухні - визначення якості продуктів", "Способи зниження вмісту нітратів у фруктах і овочах", "Соціальні мережі для всіх", "Комп'ютерна безпека".
Бюджет: 1 999 625 грн.
Записати диск (авторська пісня, лірика, гумор), що можна було б подарувати учасникам АТО, школам, бібліотекам. Об'єм запису 15 віршів, 15 пісень, тривалість - більше години.
Бюджет: 47 000 грн.
Для сприяння популяризації здорового способу життя необхідно облаштувати футбольний спортивний майданчик (42*22) зі штучним покриттям та огорожею у мікрорайоні "Кривалівський", де мешкає 14500 жителів.
Бюджет: 1 960 000 грн.
Встановлення амфітеатру: сцена, накриття, лави для глядачів, реконструція огорожі для виступу дітей під час святкових дійств в м.Черкаси від 2 до 12 років. Загальна доступність дітей м.Черкас під час святкових заходів.
Бюджет: 1 410 280 грн.
Створення комфортних умов для занять спортом (футбол, гандбол, баскетбол) та забезпечення дозвілля дітей та підлітків мікрорайону "Калиновий".
Бюджет: 1 450 000 грн.
Встановити дитяче ігрове та спортивне обладнання для забезпечення дошкільників мікрорайону Привокзальний сучасним спортивно-ігровим простором, місцем для розваг та занять спортом, що сприятиме підвищенню рівня фізичної та загальної культури дітей.
Бюджет: 1 499 812 грн.
Проведення змагань та показових виступів задля пропаганди здорового способу життя, залучення до спорту, патріотичного виховання молоді, популяризації різних видів єдиноборств.
Бюджет: 600 000 грн.
Проведення демонтажу старого покриття майданчика, улаштування основи, в т.ч. підготовка покриття, вкриття штучним покриттям, встановлення розмітки поля, спортивного обладнання та інвентарю.
1 499 812 грн.
Оснащити бібліотеку мультимедійною технікою для проведення засідань клубів "Посиденьки для немолоденьких", "Правовий орієнтир", соціокультурних заходів, зустрічей з представниками громадських організацій міста і представниками влади. Для популяризації бібліотеки в суспільстві буде створений бібліотечний туризм "Пізнай Україну та її бібліотеки" - он-лайн зустрічі та скайп-конференції.
Бюджет: 128 322 грн.
Організація та проведення двох відкритих міських турнірів (у березні та жовтні) для учнів 7-11 класів.
Бюджет: 133 200 грн.
Привернути увагу громади до інформаційних ресурсів бібліотеки, залучити до бібліотеки нових користувачів. Створення та облаштування зони відпочинку у сквері біля бібліотеки для громади та гостей міста для проведення бібліотечних книжкових акцій, літературних читань, поетичних вечорів, зустрічей з відомими черкащанами.
Бюджет: 30 550 грн.
Облаштувати: гладкою плиткою Грес Pimento 0601 ділянку біля існуючих фонтанів 70 кв.м, міні-сцену 30 кв.м, встановити: декілька лавочок для глядачів (5-7), дошку з розкладом подій.
Бюджет: 140 000 грн.
Реконструкція поверху території колишньої тютюнової фабрики та облаштування залу боротьби: придбання матеріалів та ремонт підлоги, улаштування роздягалень, санітарних вузлів та душових, облаштування залу для занять загальною фізичною підготовкою з метою залучення дітей міста до занять боротьбою.
Бюджет: 1 500 000 грн.
За 36 років існування школи асфальтоване покриття майже зруйнувалось. Тому, заради збереження здоров'я дітей необхідно замінити асфальтоване покриття, замінити застарілі спортивні споруди новими, що відповідають сучасним вимогам.
Бюджет: 1 500 000 грн.
Встановлення тренажерного майданчика для мешканців мікрорайону та вихованців ДЮСШ "Дніпро-80" ЧМР з метою пропаганди здорового способу життя.
Бюджет: 280 000 грн.
Проведення ігор в форматі "Що? Де? Коли?", брейн-ринг, Qniz. Річна програма спрямована на підвищення культурного та інтелектуального рівня черкащан.
Бюджет: 195 000 грн.
В приміщенні колишнього тиру школи №31 виконати ремонтні роботи по відновленню та провести реконструкцію, згідно з поданим проектом. Прагнемо побудувати в Черкасах всім доступну систему, в якій можна буде навчати культурі поведінки зі зброєю як молодь, так і доросле покоління.
Бюджет: 2 000 000 грн.
Проблема: у місці компактного проживання кількох сотен черкащан наявні лише кілька гойдалок, встановлених у 90-х роках минулого століття, пісочниця і одні футбольні ворота з баскетбольним щитом. Необхідно встановити сучасний безпечний дитячий комплекс, гойдалки, пісочниці, каруселі, спортивні тренажери, футбольні ворота з баскетбольним щитом, огородити поле, дитяче містечко та тренажерний майданчик з міркувань безпеки (адреса між буд. 22/1 по вул. 30 років Перемоги та буд.1 по вул. О.Теліги).
Бюджет: 480 000 грн.
Бібліотека є центром сімейного дозвілля мікрорайону "Підвенно-Західний". Користувачами бібліотеки є діти з малозабезпечених та багатодітних сімей. В даній бібліотеці немає жодного комп'ютера! Необхідно облаштувати її комп'ютерною технікою та мультимедійною апаратурою для розвитку сімейного дозвілля.
Бюджет: 38 162 грн.
Привернення уваги до проблеми дитячого питання та його ролі у становленні особистості дитини. Для всебічного розвитку дитини бібліотека повинна бути привабливою, сучасною. Для цього необхідно оснастити її комп'ютерним та сучасним обладнанням.
Бюджет: 263 069 грн.
Поліпшити умови навчально-тренувального процесу та створити в місті перший спеціалізований майданчик для проведення змагань з хокею на траві на вищому рівні. Європейська федерація хокею на траві зобов'язана надати покриття. Взимку можна залити штучну траву водою та отримати каток. Цей майданчик - ідеальний варіант для суміщення різних видів спорту в одному місці.
Бюджет: 1 950 000 грн.
Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво вело доріжки рекреаційного призначення вздовж берегової смуги міста.
Бюджет: 2 000 000 грн.
Надати безкоштовний он-лайн доступ до інтернету, можливість якісно навчати, розвивати та виховувати підростаюче покоління. Для цього закупити та встановити обладнання для облаштування доступом в інтернет.
Бюджет: 204 695 грн.
Встановити нові ворота з сіткою та корзиною для футболу і баскетболу, влаштувати спеціальне спортивне покриття для вулиці, і огорожу замінити на безпечну для дітей.
Бюджет: 1 990 000 грн.
Провести реконструкцію спортивного майданчику: ремонт огорожі, підготовка основи, покриття, встановити волейбольну сітку, сітку для футбольних воріт.
Бюджет: 845 000 грн.
Пропонується реконструкція футбольного поля гімназії №9: облаштування відповідним сучасним покриттям, обладнання воротами, трибунами, огороження майданчика.
Бюджет: 2 000 000 грн.
Для гуртків, об'єднань при бібліотеці - мультимедійна система, учбове обладнання, обладнані місця для гри в шахи, шашки, сучасні меблі.
Бюджет: 402 328 грн.
Створення міського молодіжного центру у форматі відкритого спільного простору-хабу з навчальними аудиторіями, хостелом, дизайн-студією, веб-студією, поліграфією, майстернею, прес-центром, бібліотекою з метою громадянської і правової освіти молоді, розвитку волонтерства і мобільності, неформальної освіти, соціальних ініціатив, творчості та молодіжного підприємництва, національно-патріотичного виховання.
Бюджет: 2 000 000 грн.
Встановлення огорожі, футбольних воріт. Футбольним полем будуть користуватися жителі мікрорайону, який налічує 25 тисяч чоловік. Це буде загальнодоступне місце.
Бюджет: 1 490 000 грн.
Пропонуємо провести 30-31 березня та 01 квітня 2018 року другий Черкаський книжковий фестиваль, в рамках якого проходитимуть: виставка-продаж книг, письменницькі презентації, лекції від громадських діячів та цікавих особистостей, майстер-класи тощо.
Бюджет: 300 000 грн.
З метою загартування дітей мікрорайону та організації ігор в спортивно-ігровій зоні, а також проведення святкових заходів, змагань та розваг реконструювати спортивний майданчик, встановити міні стадіон та наповнити його спортивним обладнанням.
Бюджет: 323 200 грн.
Інші категорії читайте на «Прочерку» згодом.
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