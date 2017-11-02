Проекти «Громадського бюджету-2017». «Культурно-освітні та спортивні проекти»

Відучора в Черкасах стартувало голосування за проекти громадського бюджету. Голосування триватиме до 14 листопада, а проекти-переможці будуть втілені в 2018-му році. Всього на розсуд черкащанам запропонували 110 різних проектів. Одна людина може обрати одночасно чотири проекти, втілення яких хоче бачити в наступному році.

«Прочерк» поділив усі проекти на чотири категорії: «Облаштування територій», «Культурно-освітні та спортивні», «Благодійні та оздоровчі», «Новаторські та креативні».

Пропонуємо Вашій увазі категорію «Культурно-освітні та спортивні проекти».

" c h e. b i k e" m o v e m e n t

Встановлення 5 велостанцій протягом 2018 року (у скверах "Юність" та Черкаської обласної ради, парк Перемоги, Долина троянд, набережна)

Бюджет: 1 989 000 грн.

Спортивно-розвивальний комплекс на території ДНЗ №70

На території ДНЗ розташувати сучасний спортивно-розвивальний комплекс із 4-х зон: спортивний майдан, гімнастичний комплекс, розвивально-ігровий майданчик та містечко вивчення правил вуличного руху.

Бюджет: 981 370 грн.

Забезпечити професійним спортивним інвентарем Черкаську ДЮСШ з веслування. Це посилить спроможність дітей міста досягати кращих результатів в Олімпійському виді спорту

Закупити професійне сучасне обладнання та інвентар тривалої експлуатації: човни, весла для змагань, тренувань, понтон для спуску човнів; човен із двигуном, мегафон, рації для тренерів, веслувальні тренажери на зиму.

Бюджет: 1 990 000 грн.

Центр бойових мистецтв імені Віктора Синєбрюхова

Популярізація різних видів єдиноборств, пропаганда здорового способу життя, залучення усіх верств населення до фізкультури та спорту. Патріотичне виховання молоді.

Бюджет: 2 000 000 грн.

Створення та забезпечення класів "Робототехніки" та "Танцювальної зали" в Черкаській спеціалізованій школі i- i i i ступенів № 13 по вул. Гетьмана Сагайдачного, 146

Ремонт навчальних приміщень НВК; придбання базових наборів LEGO Mindstorms education та програмного забезпечення; організація навчання викладачів.

Бюджет: 1 250 000 грн.

"Наукова хатка" - інтелектуальна платформа, що популяризує науку та впроваджує новітні технології

Ознайомить з особливостями роботи сонячної батареї і безкоштовними науково-популярними тренінгами:"3Д принтер - реклама і реальність", "Хімія на кухні - визначення якості продуктів", "Способи зниження вмісту нітратів у фруктах і овочах", "Соціальні мережі для всіх", "Комп'ютерна безпека".

Бюджет: 1 999 625 грн.

"Мій краю, щедрий на любов"

Записати диск (авторська пісня, лірика, гумор), що можна було б подарувати учасникам АТО, школам, бібліотекам. Об'єм запису 15 віршів, 15 пісень, тривалість - більше години.

Бюджет: 47 000 грн.

Будівництво футбольного спортивного майданчика із штучним покриттям на базі ЗОШ № 22

Для сприяння популяризації здорового способу життя необхідно облаштувати футбольний спортивний майданчик (42*22) зі штучним покриттям та огорожею у мікрорайоні "Кривалівський", де мешкає 14500 жителів.

Бюджет: 1 960 000 грн.

"Крок до зірок"

Встановлення амфітеатру: сцена, накриття, лави для глядачів, реконструція огорожі для виступу дітей під час святкових дійств в м.Черкаси від 2 до 12 років. Загальна доступність дітей м.Черкас під час святкових заходів.

Бюджет: 1 410 280 грн.

Сучасний спортивний майданчик на території школи №15

Створення комфортних умов для занять спортом (футбол, гандбол, баскетбол) та забезпечення дозвілля дітей та підлітків мікрорайону "Калиновий".

Бюджет: 1 450 000 грн.

"Здорова, щаслива дитина - успішна країна!" Реконструкція та облаштування спортивно-ігрового простору для дітей дошкільного віку мікрорайону Привокзальний

Встановити дитяче ігрове та спортивне обладнання для забезпечення дошкільників мікрорайону Привокзальний сучасним спортивно-ігровим простором, місцем для розваг та занять спортом, що сприятиме підвищенню рівня фізичної та загальної культури дітей.

Бюджет: 1 499 812 грн.

Розвиток різних єдиноборств в м.Черкаси

Проведення змагань та показових виступів задля пропаганди здорового способу життя, залучення до спорту, патріотичного виховання молоді, популяризації різних видів єдиноборств.

Бюджет: 600 000 грн.

Реконструкція спортивного майданчика №3 з улаштуванням штучного покриття 40х60 (штучна трава) для гри в футбол на КП "Центральний стадіон"

Проведення демонтажу старого покриття майданчика, улаштування основи, в т.ч. підготовка покриття, вкриття штучним покриттям, встановлення розмітки поля, спортивного обладнання та інвентарю.

1 499 812 грн.

Бібліотека згуртовує громаду

Оснащити бібліотеку мультимедійною технікою для проведення засідань клубів "Посиденьки для немолоденьких", "Правовий орієнтир", соціокультурних заходів, зустрічей з представниками громадських організацій міста і представниками влади. Для популяризації бібліотеки в суспільстві буде створений бібліотечний туризм "Пізнай Україну та її бібліотеки" - он-лайн зустрічі та скайп-конференції.

Бюджет: 128 322 грн.

Відкриті міські дебатні турніри для учнів 7-11 класів на базі Дебатного клубу "Максимум" Черкаської спеціалізованої школи 1-3 ступенів № 17

Організація та проведення двох відкритих міських турнірів (у березні та жовтні) для учнів 7-11 класів.

Бюджет: 133 200 грн.

"Бібліотека під парасолькою" - літня вулична акція для популяризації української книги та залучення громади до читання.

Привернути увагу громади до інформаційних ресурсів бібліотеки, залучити до бібліотеки нових користувачів. Створення та облаштування зони відпочинку у сквері біля бібліотеки для громади та гостей міста для проведення бібліотечних книжкових акцій, літературних читань, поетичних вечорів, зустрічей з відомими черкащанами.

Бюджет: 30 550 грн.

Облаштування танцювального майданчика у сквері ім. Богдана Хмельницького

Облаштувати: гладкою плиткою Грес Pimento 0601 ділянку біля існуючих фонтанів 70 кв.м, міні-сцену 30 кв.м, встановити: декілька лавочок для глядачів (5-7), дошку з розкладом подій.

Бюджет: 140 000 грн.

Зал боротьби для занять молоді та дітей міста

Реконструкція поверху території колишньої тютюнової фабрики та облаштування залу боротьби: придбання матеріалів та ремонт підлоги, улаштування роздягалень, санітарних вузлів та душових, облаштування залу для занять загальною фізичною підготовкою з метою залучення дітей міста до занять боротьбою.

Бюджет: 1 500 000 грн.

Реконструкція двох спортивних майданчиків біля Черкаської спеціалізованої школи №27 ім. М. К. Путейка

За 36 років існування школи асфальтоване покриття майже зруйнувалось. Тому, заради збереження здоров'я дітей необхідно замінити асфальтоване покриття, замінити застарілі спортивні споруди новими, що відповідають сучасним вимогам.

Бюджет: 1 500 000 грн.

Тренажерний майданчик для Південно-Західного мікрорайону м.Черкаси

Встановлення тренажерного майданчика для мешканців мікрорайону та вихованців ДЮСШ "Дніпро-80" ЧМР з метою пропаганди здорового способу життя.

Бюджет: 280 000 грн.

Проект Черкаського клубу "Чігра" - Річна програма проведення інтелектуальних ігор для дітей, молоді та всіх бажаючих

Проведення ігор в форматі "Що? Де? Коли?", брейн-ринг, Qniz. Річна програма спрямована на підвищення культурного та інтелектуального рівня черкащан.

Бюджет: 195 000 грн.

Стрілецький тир ім. В'ячеслава Галви на базі школи №31

В приміщенні колишнього тиру школи №31 виконати ремонтні роботи по відновленню та провести реконструкцію, згідно з поданим проектом. Прагнемо побудувати в Черкасах всім доступну систему, в якій можна буде навчати культурі поведінки зі зброєю як молодь, так і доросле покоління.

Бюджет: 2 000 000 грн.

Облаштування дитячого містечка, тренажерного комплексу та футбольно-баскетбольного поля у дворі багатоповерхових будинків

Проблема: у місці компактного проживання кількох сотен черкащан наявні лише кілька гойдалок, встановлених у 90-х роках минулого століття, пісочниця і одні футбольні ворота з баскетбольним щитом. Необхідно встановити сучасний безпечний дитячий комплекс, гойдалки, пісочниці, каруселі, спортивні тренажери, футбольні ворота з баскетбольним щитом, огородити поле, дитяче містечко та тренажерний майданчик з міркувань безпеки (адреса між буд. 22/1 по вул. 30 років Перемоги та буд.1 по вул. О.Теліги).

Бюджет: 480 000 грн.

Бібліотечна ми сім'я - мама, тато, книга, я!

Бібліотека є центром сімейного дозвілля мікрорайону "Підвенно-Західний". Користувачами бібліотеки є діти з малозабезпечених та багатодітних сімей. В даній бібліотеці немає жодного комп'ютера! Необхідно облаштувати її комп'ютерною технікою та мультимедійною апаратурою для розвитку сімейного дозвілля.

Бюджет: 38 162 грн.

Сучасна бібліотека для дітей - вимога часу!

Привернення уваги до проблеми дитячого питання та його ролі у становленні особистості дитини. Для всебічного розвитку дитини бібліотека повинна бути привабливою, сучасною. Для цього необхідно оснастити її комп'ютерним та сучасним обладнанням.

Бюджет: 263 069 грн.

Встановлення майданчика із штучним покриттям в парку Хіміків

Поліпшити умови навчально-тренувального процесу та створити в місті перший спеціалізований майданчик для проведення змагань з хокею на траві на вищому рівні. Європейська федерація хокею на траві зобов'язана надати покриття. Взимку можна залити штучну траву водою та отримати каток. Цей майданчик - ідеальний варіант для суміщення різних видів спорту в одному місці.

Бюджет: 1 950 000 грн.

Рекреаційний велосипедний маршрут: вул. Гагаріна (від парку "Долина троянд") - парк "Ювілейний" - вул. Дахнівська (по вул. Менделєєва)

Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво вело доріжки рекреаційного призначення вздовж берегової смуги міста.

Бюджет: 2 000 000 грн.

Читальний зал - трансформер для малих та дорослих бібліотеки-філії № 1 для дітей м. Черкаси

Надати безкоштовний он-лайн доступ до інтернету, можливість якісно навчати, розвивати та виховувати підростаюче покоління. Для цього закупити та встановити обладнання для облаштування доступом в інтернет.

Бюджет: 204 695 грн.

Будівництво сучасного спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у футбол та занять фізкультурою

Встановити нові ворота з сіткою та корзиною для футболу і баскетболу, влаштувати спеціальне спортивне покриття для вулиці, і огорожу замінити на безпечну для дітей.

Бюджет: 1 990 000 грн.

Реконструкція спортивного майданчику з улаштування спортивного поліуретанового покриття.

Провести реконструкцію спортивного майданчику: ремонт огорожі, підготовка основи, покриття, встановити волейбольну сітку, сітку для футбольних воріт.

Бюджет: 845 000 грн.

Капітальний ремонт футбольного поля на території Черкаської гімназії №9

Пропонується реконструкція футбольного поля гімназії №9: облаштування відповідним сучасним покриттям, обладнання воротами, трибунами, огороження майданчика.

Бюджет: 2 000 000 грн.

"Бібліотека - центр громади" Зонування бібліотеки

Для гуртків, об'єднань при бібліотеці - мультимедійна система, учбове обладнання, обладнані місця для гри в шахи, шашки, сучасні меблі.

Бюджет: 402 328 грн.

Черкаський Міський Молодіжний Центр

Створення міського молодіжного центру у форматі відкритого спільного простору-хабу з навчальними аудиторіями, хостелом, дизайн-студією, веб-студією, поліграфією, майстернею, прес-центром, бібліотекою з метою громадянської і правової освіти молоді, розвитку волонтерства і мобільності, неформальної освіти, соціальних ініціатив, творчості та молодіжного підприємництва, національно-патріотичного виховання.

Бюджет: 2 000 000 грн.

Обладнання спортивного і футбольного поля на території Черкаської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів № 6 Черкаської області

Встановлення огорожі, футбольних воріт. Футбольним полем будуть користуватися жителі мікрорайону, який налічує 25 тисяч чоловік. Це буде загальнодоступне місце.

Бюджет: 1 490 000 грн.

Черкаський книжковий фестиваль

Пропонуємо провести 30-31 березня та 01 квітня 2018 року другий Черкаський книжковий фестиваль, в рамках якого проходитимуть: виставка-продаж книг, письменницькі презентації, лекції від громадських діячів та цікавих особистостей, майстер-класи тощо.

Бюджет: 300 000 грн.

"Щасливе дитинство" спортивно-ігрова зона для дітей

З метою загартування дітей мікрорайону та організації ігор в спортивно-ігровій зоні, а також проведення святкових заходів, змагань та розваг реконструювати спортивний майданчик, встановити міні стадіон та наповнити його спортивним обладнанням.

Бюджет: 323 200 грн.

Інші категорії читайте на «Прочерку» згодом.

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