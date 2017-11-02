Проекти «Громадського бюджету-2017». «Новаторські та креативні проекти»

«Прочерк» поділив усі проекти на чотири категорії: «Облаштування територій», «Культурно-освітні та спортивні», «Благодійні та оздоровчі», «Новаторські та креативні».

Пропонуємо Вашій увазі категорію «Новаторські та креативні».

Громадські туалети з пеленальними столиками

Відновити громадські туалети у дитячому парку та дитячому містечку "Казка". Зробити ремонт приміщень туалетів та встановити нову сантехніку (унітази, умивальники, крани). У цих туалетах та у вже існуючих вбиральнях у парку Сосновий бір, Долині тоянд, сквері ім.Б.Хмельницького встановити розкладні пеленальні столики.

Бюджет: 410 000 грн.

Облаштування території поліфункціонального "розумного" місця відпочинку - Smart rest

Облаштування у вигляді ансамблю малих архітектурних форм: модульна лава, ліхтар з урною для сміття, паркувальне місце для велосипеду. Вирішує проблеми вуличного освітлення, облаштування "розумних" зон відпочинку для молоді

Бюджет: 1 104 879 грн.

"Динамічний павільйон" ("Павільйон України")

Створити у місті знаковий проект в напрямку параметричної архітектури. Це має бути мультифункціональний павільйон, що слугуватиме зоною відпочинку, оглядовим майданчиком, фотозоною, місцем для проведення публічних заходів (лекторій, презентацій, фестивалів та ін.). Формує позитивний імідж міста та розвиває туристичну привабливість набережної.

Бюджет: 2 000 000 грн.

"Музей лавочок" - відновлення парку Соснівський та створення в ньому унікальної туристичної родзинки Черкас

Встановлення різноманітних моделей лавочок з усього світу, зеленого лекторію, спортивного майданчику, міні-канатної дороги, гойдалок між деревами. Зафіксовані на встановлених об'єктах імена меценатів, назви організацій, долучених до проекту, стають туристичною візитівкою міста.

Бюджет: 1 370 000 грн.

"Барви нічного міста" - встановлення системи для підсвічування в нічний час історичних будівель Черкаської дитячої музичної школи № 2 зі сторін бульвару Шевченка та вулиці Грушевського за допомогою сонячних батарей.

Проект має напрямок естетичного облаштування нашого міста. Встановлення системи підсвічування на фасадах будівель на розі бул. Шевченка та вул. Грушевського шляхом монтування сонячної системи для живлення енергозберігаючих ламп освітлення, які будуть підсвічувати будівлі в нічний період.

Бюджет: 35 500 грн.

Придбання тролейбуса

Придбання тролейбуса, що був в експлуатації, або після капітального ремонту

Бюджет: 2 000 000 грн.

Smart-зупинка громадського транспорту UniverSITY

Передбачає: закриту конструкцію будівлі, сонячної батареї, система OLED освітлення, обладнання місць для очікування, інвалідних візочків, дитячих колясок, велосипедів, встановлення автоматів для видачі квитків, інформаційного табло, Wi-fi, USB-портів, вертикального фонтану, урн

Бюджет: 723 872 грн

Трон короля семи королівств з серіалу "Гра Престолів"

Виготовлення трону, вигляд якого співпадає з виглядом трону семи королівств з серіалу "Гра престолів". Це може стати візитною карткою нашого міста. Приверне увагу не тільки містян, але й гостей нашого міста, враховуючи велику популярність серіалу і вплив на сучасну молодь.

Бюджет: 190 000 грн.

Відновлення амфітеатру у дитячому парку

Сформувати технічне завдання на основі потреб відвідувачів парку. Провести відкритий архітектурний конкурс для амфітеатру у дитячому парку. Обрати переможця шляхом експертного відбору журі та громадського голосування. Розробити проектно-кошторисну документацію. Втілити проект переможця на території амфітеатру.

Бюджет: 1 110 000 грн.

"Кімнати матері та дитини" на території КП "Дирекція парків"

Створення сприятливих умов для найменших мешканців нашого міста, а саме комфортних умов для годування та переодягання дитини на природі. Для цього облаштувати наявні вільні приміщення (реставрація, ремонт, проведення каналізації та водопостачання).

Бюджет: 824 000 грн.

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