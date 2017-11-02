Проекти «Громадського бюджету-2017». «Благодійні та оздоровчі проекти»

«Прочерк» поділив усі проекти на чотири категорії: «Облаштування територій», «Культурно-освітні та спортивні», «Благодійні та оздоровчі», «Новаторські та креативні».

Пропонуємо Вашій увазі категорію «Благодійні та оздоровчі проекти».

Соціальна крамничка "Добро множить добро"

Для вживаних речей закупити баки Бюджет: 947 000 грн.для одягу у кількості 7 шт.вартістю по 15000,00 грн. за шт. На закуплених контейнерах розмістити логотип Громадського бюджету, розташувати в усіх мікрорайонах міста, в людних місцях за попередньою домовленістю з установами та закладами, що знаходяться поряд (школи, університети, бібліотеки, заправки, кафе, медичні заклади тощо). Зберігати речі пропонується у приміщенні БО "Від серця до серця" по вул.Рєпіна, 12/1 за попередньою домовленістю.

Бюджет: 105 000 грн.

Надання послуг з гідрокінезотерапії апаратом підводного витягування хребта "Альціона-02ВФДН" на базі відділення фізіотерапії та реабілітації КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"

Придбання, встановлення та запуск апарату підводного витягування хребта "Альціона-02ВФДН", який створює гранично оптимальні умови для лікування хребта і суглобів методом тракції і не створює появи негативних ефектів внаслідок можливого перерозтягнення сухожильно-м'язового апарату.

Бюджет: 310 000 грн.

Створення куточку ландшафт-терапії на переході з мікрорайону Митниця до Центру біля багатоповерхового будинку

Для оздоровлення та профілактики захворювань створити доступні умови для відпочинку (встановити альтанки, лавки, ліхтарі та інше) на переході Митниця – Центр.

Бюджет: 299 440 грн.

"Жінки-Берегині". Утеплення фасаду Кризового Центру для жінок, що постраждали від насильства та його естетичне оформлення у вигляді муралу

Утеплення, оштукатурення, підготовка під розпис, розпис фасаду з метою надання цінності та значимості будівлі, надання мешканцям депресивного мікрорайону естетичної родзинки.

Бюджет: 1 370 000 грн.

"Банк одягу. Допомога тим, хто її потребує". Встановлення в/біля торгівельних центрах міста контейнерів для одягу, що був у використанні. Позбудьтеся одягу і взуття з користю.

Забезпечення необхідними речами жінок, що постраждали від домашнього насильства, та їх дітей, жінок, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, вихованок дитячих будинків, які мають стати на ноги, мешканок Жіночого кризового центру. Встановлення контейнерів для одягу в 10-ти різних точках у різних районах міста, у місцях масового скупчення людей (можливо у торгівельно-розважальних центрах).

Бюджет: 150 000 грн.

Мобільна ренгенологічна система ІМАХ 102 для КЗ "Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР"

Придбання ренгенапарату. Передвижний ренгенапарат IMAX 102 дасть змогу проводити ренге-діагностичне обстеження важко хворих дітей в любому відділенні медичного закладу.

Бюджет: 245 600 грн

Облаштування заїзду спецтранспорту, стоянки автомобілів для людей з обмеженими можливостями та пішохідної зони КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"

Облаштування пішохідної зони з установкою лавок, освітлення під'їзду спецавтотранспорту та пішохідної зони, облаштування заїзду спецтранспорту, стоянки автомобілів для людей з обмеженими можливостями.

Бюджет: 295 000 грн.

Термомодернізація будівлі КЗ "Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР"

Термодернізація будівлі підвищить комфортне перебування пацієнтів і медперсоналу, підвищить естетичний вид будівлі. Пропонується: заміна вікон та вхідних дверей на металопластикові зі склопакетами та часткове утеплення фасаду.

Бюджет: 1 995 000 грн.

Проведення занять в напрямку арт-терапії для дітей з малозабезпечених сімей та дітей із сімей переселенців із зони проведення АТО

Проведення консультацій психологічного характеру та занять з арт-терапії для дітей з малозабезпечених сімей і дітей із сімей переселенців із АТО. Це дасть поштовх дитячому підняттю самооцінки, позбавленню страхів та готовності й розумінню всієї відповідальності дорослого життя.

Бюджет: 1 999 900 грн.

Створення на території лікарні доріжок для дозованих піших прогулянок та скандинавської ходи - теренкур, однієї з форм ЛФК в природних умовах.

З метою впровадження сучасних методів здорового способу життя встановити лавки, встелити бруківку, збудувати декоративний місток, посадити зелений лабіринт.

Бюджет: 295 000 грн.

Утеплення фасаду будинку Кризового центру для жінок та Комітету самоорганізації населення мікрорайону "Калиновий"

Утеплення фасаду будинку Кризового центру для жінок та Комітету самоорганізації мікрорайону "Калиновий", та його естетичне оформлення шляхом розпису стін.

Бюджет: 1 200 000 грн.

Останню категорію читайте на «Прочерку» згодом.

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