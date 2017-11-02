Проекти «Громадського бюджету-2017». «Благодійні та оздоровчі проекти»

«Прочерк» поділив усі проекти на чотири категорії: «Облаштування територій», «Культурно-освітні та спортивні», «Благодійні та оздоровчі», «Новаторські та креативні».
Пропонуємо Вашій увазі категорію «Благодійні та оздоровчі проекти».
Для вживаних речей закупити баки Бюджет: 947 000 грн.для одягу у кількості 7 шт.вартістю по 15000,00 грн. за шт. На закуплених контейнерах розмістити логотип Громадського бюджету, розташувати в усіх мікрорайонах міста, в людних місцях за попередньою домовленістю з установами та закладами, що знаходяться поряд (школи, університети, бібліотеки, заправки, кафе, медичні заклади тощо). Зберігати речі пропонується у приміщенні БО "Від серця до серця" по вул.Рєпіна, 12/1 за попередньою домовленістю.
Бюджет: 105 000 грн.
Придбання, встановлення та запуск апарату підводного витягування хребта "Альціона-02ВФДН", який створює гранично оптимальні умови для лікування хребта і суглобів методом тракції і не створює появи негативних ефектів внаслідок можливого перерозтягнення сухожильно-м'язового апарату.
Бюджет: 310 000 грн.
Для оздоровлення та профілактики захворювань створити доступні умови для відпочинку (встановити альтанки, лавки, ліхтарі та інше) на переході Митниця – Центр.
Бюджет: 299 440 грн.
Утеплення, оштукатурення, підготовка під розпис, розпис фасаду з метою надання цінності та значимості будівлі, надання мешканцям депресивного мікрорайону естетичної родзинки.
Бюджет: 1 370 000 грн.
Забезпечення необхідними речами жінок, що постраждали від домашнього насильства, та їх дітей, жінок, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, вихованок дитячих будинків, які мають стати на ноги, мешканок Жіночого кризового центру. Встановлення контейнерів для одягу в 10-ти різних точках у різних районах міста, у місцях масового скупчення людей (можливо у торгівельно-розважальних центрах).
Бюджет: 150 000 грн.
Придбання ренгенапарату. Передвижний ренгенапарат IMAX 102 дасть змогу проводити ренге-діагностичне обстеження важко хворих дітей в любому відділенні медичного закладу.
Бюджет: 245 600 грн
Облаштування пішохідної зони з установкою лавок, освітлення під'їзду спецавтотранспорту та пішохідної зони, облаштування заїзду спецтранспорту, стоянки автомобілів для людей з обмеженими можливостями.
Бюджет: 295 000 грн.
Термодернізація будівлі підвищить комфортне перебування пацієнтів і медперсоналу, підвищить естетичний вид будівлі. Пропонується: заміна вікон та вхідних дверей на металопластикові зі склопакетами та часткове утеплення фасаду.
Бюджет: 1 995 000 грн.
Проведення консультацій психологічного характеру та занять з арт-терапії для дітей з малозабезпечених сімей і дітей із сімей переселенців із АТО. Це дасть поштовх дитячому підняттю самооцінки, позбавленню страхів та готовності й розумінню всієї відповідальності дорослого життя.
Бюджет: 1 999 900 грн.
З метою впровадження сучасних методів здорового способу життя встановити лавки, встелити бруківку, збудувати декоративний місток, посадити зелений лабіринт.
Бюджет: 295 000 грн.
Утеплення фасаду будинку Кризового центру для жінок та Комітету самоорганізації мікрорайону "Калиновий", та його естетичне оформлення шляхом розпису стін.
Бюджет: 1 200 000 грн.
Останню категорію читайте на «Прочерку» згодом.