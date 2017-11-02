Тепло в оселі жителів Сміли може прийти вже за тиждень

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Про це заявив тимчасовий мер міста Віктор Федоренко. Поки люди рятуються як можуть.Електрообігрівачі, пляшки з теплою водою та гора ковдр. Саме так зігріваються люди, пишеУ дитсадках дітей гріють електричними конвекторами, а ліжка для них - тими ж таки пляшками. Температура там близько 15 тепла.У палатах місцевої медико-санітарної частини близько 10 градусів тепла. Тепло одягнені пацієнти лежать під 3-4 ковдрами. Обігрівачів не вмикають, бо світло мають лише від генераторів.Кілька містян на час до увімкнення опалення виїхали у сусідні села до батьків. Сам Федоренко зізнається, що мерзне і він у кабінеті. Вдома ж має індивідуальне опалення.