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Тепло в оселі жителів Сміли може прийти вже за тиждень

02 листопада 2017, 17:20 Новини Черкас та Черкаської області
Про це заявив тимчасовий мер міста Віктор Федоренко. Поки люди рятуються як можуть.

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Електрообігрівачі, пляшки з теплою водою та гора ковдр. Саме так зігріваються люди, пише журналіст "Вечірніх Черкас" Сергій Радченко.

У дитсадках дітей гріють електричними конвекторами, а ліжка для них - тими ж таки пляшками. Температура там близько 15 тепла.

У палатах місцевої медико-санітарної частини близько 10 градусів тепла. Тепло одягнені пацієнти лежать під 3-4 ковдрами. Обігрівачів не вмикають, бо світло мають лише від генераторів.

Кілька містян на час до увімкнення опалення виїхали у сусідні села до батьків. Сам Федоренко зізнається, що мерзне і він у кабінеті. Вдома ж має індивідуальне опалення.

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