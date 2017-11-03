Підсумки тижня: вибори в ОТГ, колапс у Смілі, скандальна сесія в Черкасах і загибель воїна АТО

«Прочерк» підсумовує головні події тижня, що завершується. «Зробили» його чотири головні теми: результати виборів у 14 об’єднаних територіальних громадах Черкащини, надзвичайна ситуація у Смілі, скандальна сесія Черкаської міськради і трагічна загибель в АТО нацгвардійця із Черкащини Сергія Сиротенка.

На початку робочого тижня підбивали підсумки волевиявлення громадян у об’єднаних територіальних громадах, де в неділю відбулися вибори голів громад та депутатів місцевих рад. На думку спостерігачів, вибори хоч і були «валідольними», проте пройшли доволі спокійно. Помітних порушень, які вплинули б на волевиявлення виборців, зафіксовано не було. Середня явка виборців становила по Черкащині 48%.

Для любителів спорту важливою новиною стало повідомлення про те, що футбольний клуб «Черкаський Дніпро» відтепер називатиметься «Черкаський Дніпро – Академія Білозір’я», і його почесним президентом замість міського голови Черкас став керівник аграрної корпотації Ukravit Віталій Ільченко.

У вівторок стало відомо, що у Смілі оголошено надзвичайну ситуацію через колапс із опаленням. Це місто стало єдиним на Черкащині, де немає тепла в більшості будинків. На жаль, впродовж тижня ситуація у Смілі не дуже поліпшилася. Смілянські котельні почали вмикати тільки сьогодні, і цей процес розтягнеться ще на тиждень.

Стало відомо, що у обласній філармонії у зв’язку з завершенням контракту звільняють 13 артистів. Директор філармонії Юрій Федоряка пояснив «Прочерку», що незабаром має відбутися конкурс на посади, що звільнилися. Претендувати на них можуть і ті працівники, яких було звільнено.

У середу відбулася позачергова сесія Черкаської міської ради, яку секретар міськради Олександр Радуцький скликав у відсутність міського голови Анатолія Бондаренка, котрий пішов у відпустку. При цьому, відбуваючи, він своїм розпорядженням позбавив в.о. мера Радуцького повноважень скликати сесію. Обурений Радуцький, посилаючись на норми закону про місцеве самоврядування, все-таки скликав сесію. Дізнавшись про це, Анатолій Бондаренко вирішив негайно повернутися з відпустки, що дуже засмутило його дружину Валерію. Втім, вихід на роботу Бондаренкові не допоміг: Радуцький зібрав необхідну кількість голосів для того, щоб провести потрібні йому рішення, зокрема щодо змін до регламенту ради та розпуску міськвиконкому.

Згодом Бондаренко наклав вето на 13 рішень, які депутати прийняти на скандальній сесії. Це рішення Радуцький прокоментував так: «Цим самим мер довів депутатам та мешканцям міста, що він закінчив боротися з корупцією в стінах міськвиконкому! Він її очолив!».

Увечері в середу надійшла трагічна новина: поблизу Мар'їнки Донецької області загинув, підірвавшись на міні, нацгвардієць із Черкас (позивний «Третій»). Загиблий воїн АТО народився на Звенигородщині, згодом жив у Черкасах. Тут його й буде поховано. Прощання - на Соборній площі міста в суботу, 4 листопада, о 12.00.

На тлі неспокійних новин тижня одним із позитивних моментів стала інформація про те, що перший в області Центр надання паліативної та хоспісної допомоги поповнився новим устаткуванням. Майновий фонд закладу збільшився на 45 функціональних ліжок та стільки ж приліжкових тумбочок-столів. Це стало можливим завдяки цільовій допомозі Української діаспори в Баварії за підтримки німецьких лікарів та Благодійної організації Благодійний фонд «Міжнародна асоціація підтримки України».

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