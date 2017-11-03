реклама
5TV

Підсумки тижня: вибори в ОТГ, колапс у Смілі, скандальна сесія в Черкасах і загибель воїна АТО

03 листопада 2017, 16:29 Новини Черкас та Черкаської області

«Прочерк» підсумовує головні події тижня, що завершується. «Зробили» його чотири головні теми: результати виборів у 14 об’єднаних територіальних громадах Черкащини, надзвичайна ситуація у Смілі, скандальна сесія Черкаської міськради і трагічна загибель в АТО нацгвардійця із Черкащини Сергія Сиротенка.

DSC_0012

На початку робочого тижня підбивали підсумки волевиявлення громадян у об’єднаних територіальних громадах, де в неділю відбулися вибори голів громад та депутатів місцевих рад. На думку спостерігачів, вибори хоч і були «валідольними», проте пройшли доволі спокійно. Помітних порушень, які вплинули б на волевиявлення виборців, зафіксовано не було. Середня явка виборців становила по Черкащині 48%.

Для любителів спорту важливою новиною стало повідомлення про те, що футбольний клуб «Черкаський Дніпро» відтепер називатиметься «Черкаський Дніпро – Академія Білозір’я», і його почесним президентом замість міського голови Черкас став керівник аграрної корпотації Ukravit Віталій Ільченко.

У вівторок стало відомо, що у Смілі оголошено надзвичайну ситуацію через колапс із опаленням. Це місто стало єдиним на Черкащині, де немає тепла в більшості будинків. На жаль, впродовж тижня ситуація у Смілі не дуже поліпшилася. Смілянські котельні почали вмикати тільки сьогодні, і цей процес розтягнеться ще на тиждень.

Стало відомо, що у обласній філармонії у зв’язку з завершенням контракту звільняють 13 артистів. Директор філармонії Юрій Федоряка пояснив «Прочерку», що незабаром має відбутися конкурс на посади, що звільнилися. Претендувати на них можуть і ті працівники, яких було звільнено.

У середу відбулася позачергова сесія Черкаської міської ради, яку секретар міськради Олександр Радуцький скликав у відсутність міського голови Анатолія Бондаренка, котрий пішов у відпустку. При цьому, відбуваючи, він своїм розпорядженням позбавив в.о. мера Радуцького повноважень скликати сесію. Обурений Радуцький, посилаючись на норми закону про місцеве самоврядування, все-таки скликав сесію. Дізнавшись про це, Анатолій Бондаренко вирішив негайно повернутися з відпустки, що дуже засмутило його дружину Валерію. Втім, вихід на роботу Бондаренкові не допоміг: Радуцький зібрав необхідну кількість голосів для того, щоб провести потрібні йому рішення, зокрема щодо змін до регламенту ради та розпуску міськвиконкому.

20773394_767044840133435_280727751_o

Згодом Бондаренко наклав вето на 13 рішень, які депутати прийняти на скандальній сесії. Це рішення Радуцький прокоментував так: «Цим самим мер довів депутатам та мешканцям міста, що він закінчив боротися з корупцією в стінах міськвиконкому! Він її очолив!».

Увечері в середу надійшла трагічна новина: поблизу Мар'їнки Донецької області загинув, підірвавшись на міні, нацгвардієць із Черкас (позивний «Третій»). Загиблий воїн АТО народився на Звенигородщині, згодом жив у Черкасах. Тут його й буде поховано. Прощання - на Соборній площі міста в суботу, 4 листопада, о 12.00.

923753

На тлі неспокійних новин тижня одним із позитивних моментів стала інформація про те, що перший в області Центр надання паліативної та хоспісної допомоги поповнився новим устаткуванням. Майновий фонд закладу збільшився на 45 функціональних ліжок та стільки ж приліжкових тумбочок-столів. Це стало можливим завдяки цільовій допомозі Української діаспори в Баварії за підтримки німецьких лікарів та Благодійної організації Благодійний фонд «Міжнародна асоціація підтримки України».

01

 

реклама

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Черкаська красуня підкорила турнір, заснований Арнольдом Шварценеґґером
Молодий режисер знімає у Черкасах кримінальні фільми
«Втратив здоров’я – відкрив талант»: черкащанин малює картини зубами
Театр
Loading...