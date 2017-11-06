Через зміну балансоутримувача місцевих доріг обласне управління збільшили на 8 осіб

Дороги місцевого значення передадуть місцевій владі з 2018 року. Про це законодавче нововведення говорили сьогодні на обласній нараді в ОДА. За словами голови ОДА Юрія Ткаченка, таких доріг на Черкащині 71% (більше чотирьох тисяч кілометрів) від протяжності всіх доріг загального користування в області. У більшості вони побудовані в 80-х роках і не розраховані на сучасне навантаження та вже зазнали більше 80% руйнацій.







– Область повинна бути готова до нової системи управління. Безумовно виникає ряд питань. Організаційно це питання піднімалося вже на рівні уряду, – зазначив Юрій Ткаченко.

Для підготовки до законодавчих нововведень в області вживається ряд заходів.

– Систематизовано основні проблемні питання, які направлені в міністерства тощо. Службою автодоріг проведено інвентаризацію доріг. Розпочата робота по підготовці передачі доріг на балаган. Форма акту надіслана райдержадміністраціям на ознайомлення. Також підготовлене подання на створення відповідної комісії, завдання якої забезпечення підготовки прийому-передачі доріг. Поки що ж триває перехідний період, РДА повинні вже сьогодні думати за спільне утримання доріг в адміністративних межах району, – повідомив начальник управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу облдержадміністрації Сергій Чубань, уточнивши, що тепер штатна чисельність управління збільшена на 8 одиниць.

А голова ОДА дав завдання владі районів визначити структурні підрозділи, які будуть виконувати функцію з питань дорожнього господарства в межах районів.

– Також спільно зі Службою автодоріг в області у першому кварталі 2018 року в адмінмежах районів влада має передбачити накопичення необхідних запасів. І за це треба думати вже зараз, – наголосив Юрій Ткаченко.

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