Протестувальники взяли в заручники заступника міського голови і звозять шини

Про це інформує «Сміла.ua».

Заступник відповів, що кошти для роботи КП "Комунальник", але через те, що не відбувається сесія, вони не можуть бути затверджені. Питання про звільнення Сенргія Ананка він категорично відмовився коментувати. Відповіді не влаштували протестувальників, емоції накалялися і люди вирішили не пускати Риджанича на його робоче місце.

До Будинку рад підтягується комунальна техніка, працівники везуть шини. Комунальники налаштовані рішуче: якщо влада не поверне на посаду Сергія Ананка — будуть палити шини і змінювати владу. Люди обурені, що в.о. міського голови справи в області важливіші, ніж міські проблеми, що він не хоче зустрітися з людьми. А також те, що замість того, щоб займатись подачею тепла у місті та звільняти директора Енергоінвесту, у Смілі зняли директора КП "Комунальник".

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