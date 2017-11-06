За благочинні справи батька й синів нагородили орденами Української православної церкви

Уже декілька років у Васютинцях діє Свято-Миколаївськимй храм, який спорудили на власні кошти знані в районі і області аграрії - родина Душейків. Ці боголюбиві люди, Петро Григорович разом зі своїми синами Андрієм, Олексієм та Григорієм, стали ініціаторами спорудження святині в селі. А тому й переймалися благою справою - будівництвом храму - від стадії закладання фундаменту до повної, як кажуть, «здачі об’єкта під ключ». Потурбувалися й про внутрішнє оздоблення, оформлення та наповнення всім необхідним церковним начинням. Тепер дзвони храму, які чути далеко у селі, кличуть парафіян до молитви, а ті з вдячністю відгукуються про своїх благодійників.

Вихідними днями дзвони зібрали до церкви не лише місцевих мешканців, а й віруючих з сусідніх сіл.

З нагоди храмового свята на честь Казанської ікони Божої матері звершив свій візит у Васютинці архіпастирський Високопреосвященніший Митрополит Черкаський і Канівський Софроній.

При вході до церкви встеленою квітами доріжкою шанованого і дорого гостя зустрічали із короваєм і словами привітання настоятель храму протоієрей В'ячеслав Спасіченко, духовенство району на чолі з благочинним Чорнобаївського округу протоієреєм Валерієм Русняком, святково вдягнені старшокласники з букетами квітів, а також парафіяни та гості.

Під час богослужіння, під зворушливий, душевний спів церковного хору з Золотоноші, який супроводжував всю Божественну літургію, архієпископу співслужили: вікарій Черкаської єпархії єпископ Золотоніський Іоанн та вікарій Полтавської єпархії єпископ Новосанжарський Веніамин разом з духовенством Чорнобаївського і Золотоніського благочинь.

Храмова споруда вмістила усіх, хто прибув у цей день на спільну молитву з Вереміївки, Ірклієва, Мельників, Крутьок, Москаленок та інших населених пунктів.

За служіння Христовій Церкві отця В'ячеслава, настоятеля місцевого храму, було нагороджено святою митрою (головним убором). Після Євангельського читання до вірян із словом повчання звернувся владика Софроній, сказавши, що побудувати церковний храм – справа велика. Але церква – це не просто стіни – це перш за все люди. І її може звести тільки той, хто будує храм Божий у своїй душі. А для цього потрібно йти довго, прагнути і робити величезну кількість корисних, добрих справ, як для себе так і для людей, допомагати та підтримувати тих, хто цього потребує. Саме такими є Петро Григорович та його сини.

Після закінчення літургії Владика нагородив родину Душейків орденами Української Православної Церкви. Голову сімейства Петра Григоровича відзначено орденом Святого Апостола Андрія Первозваного, а синів було нагороджено орденами Почаївської ікони Пресвятої Богородиці.

Після святого Причастя дітей із словом вітання до присутніх звернувся віце-ректор Полтавської місіонерської духовної семінарії Преосвященніший єпископ Новосанжарський Веніамін.

Він спочатку подякував всім за запрошення, за можливість в чергове помолитися, а потім висловив слова вдячності Петру Григоровичу – людині щирого серця - за благочинство та матеріальну допомогу духовній семінарії, яку вони отримують вже декілька років поспіль. Затим з благословення Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа вручив Петру Григоровичу Архієрейську грамоту та ікону «Нерукотворний Спас», написану на іконописному відділенні семінарії.

Петро Григорович в свою чергу подякував високому духовенству за отримані нагороди та завірив, що й надалі родиною будуть робити для людей добрі справи.

По завершенні служіння всіх присутніх та поважних гостей було запрошено в просторе фойє сільського Будинку культури на святкову трапезу, про яку подбали благодійники, керівництво корпорації «Дніпро» - родина Душеків. А опісля гості могли полюбуватися осінніми пейзажами сільського дендропарку.

Ніна Семенова, Валентина Згура, фото авторів

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