Черкаських веслувальників на човнах «Дракон» похвалив очільник федерації

Веслування на човнах «Дракон» в Черкаській області протягом останніх років набирає обертів. Так, якщо на чемпіонаті України у 2015 році посіла 19 місце, 2016 року – 5 місце, то цього року спортсмени із Черкащини очолили рейтинг.

Такі досягнення сьогодні під час прес-конференції озвучив заступник голови Черкаської ОДА Костянтин Омаргалієв.

За його словами, 5 черкаських спортсменів змогли відзначитись здобутими нагородами і на міжнародних змаганнях в Угорщині.

Президент федерації веслування на човнах «Дракон» Валерій Моргун зазначив, що федерація бачить великий потенціал Черкаської області у цьому виді спорту.

- Цього року на Кубку України було представлено дві черкаські команди. Будемо сподіватись, що в наступних роках буде 8, або й 10 команд, - зазначив Валерій Моргун.

Він також додав, що розраховує на Черкаських спортсменів, які мають потрапити до збірної і взяти участь в наступних Європи та світу, які пройдуть відповідно в Німеччині та США.

Керівник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА Максим Зеленський зазначив, що веслування на човнах «Дракон» Черкащина відкрила для себе у 2014 році. Тоді, дебютного сезону черкаська команда здобула 5 місце.

Цього ж року, 27 спортсменів з області вже виконали норматив кандидата в майстри в спорту, а один з них – Денис Городнюк незабаром може стати майстром спорту.

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