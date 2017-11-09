Черкаські політики і діячі масово писали диктант

Не побоялися перевірити себе депутати Черкаської міської та обласної рад Олександр Згіблов та Оксана Ковбоша, перший заступник голови Черкаської ОДА Віталій Коваль, секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький, політики Сергій Кудактін, Сергій Рубан, громадський діяч Людмила Фіть, директор КП "Дирекція парків" Володимир Стойко, ректор ЧДТУ Олег Григор, заступник керівника Управління патрульної поліції Черкас Констянтин Дровгаль, журналіст Zmi.ck.ua Ольга Валяєва, заступник начальника ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля Станіслав Басараб.

За словами кандидата філологічних наук Людмили Боть, текст для диктанту було обрано зі збірника 9-11 класу під назвою “Рідна мова”.

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