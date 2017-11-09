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Черкаські політики і діячі масово писали диктант

09 листопада 2017, 14:46 Новини Черкас та Черкаської області
Перевірити власні знання та популяризувати рідну мову. Із такою метою до дня української мови та писемності у Черкасах високопоставлені чиновники, депутати та громадські діячі написали диктант, - пише сайт Zmi.ck.ua.

Не побоялися перевірити себе депутати Черкаської міської та обласної рад Олександр Згіблов та Оксана Ковбоша, перший заступник голови Черкаської ОДА Віталій Коваль, секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький, політики Сергій Кудактін, Сергій Рубан, громадський діяч Людмила Фіть, директор КП "Дирекція парків" Володимир Стойко, ректор ЧДТУ Олег Григор, заступник керівника Управління патрульної поліції Черкас Констянтин Дровгаль, журналіст Zmi.ck.ua Ольга Валяєва, заступник начальника ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля Станіслав Басараб.

За словами кандидата філологічних наук Людмили Боть, текст для диктанту було обрано зі збірника 9-11 класу під назвою “Рідна мова”.

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Коментарі  

 
+5 #1 toten 09.11.2017 15:24
Вот бы их отсканили сразу после окончания и выложили в сеть.
Полюбовались бы грамотностью чиновников.
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