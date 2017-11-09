В онкологічному диспансері презентували нове обладнання

Тепер в арсеналі онкодиспансеру є найсучасніший лапароскопічний комплекс для операційного відділення з комплектом інструментарію. Його придбали коштом обласного й місцевих бюджетів. Це обладнання, за словами фахівців, суттєво покращить якість проведення оперативних втручань.

– Це вкрай необхідне обладнання для лікувальних закладів, – зауважив голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. – Якщо після звичайної операції ще потрібно, як мінімум, кілька тижнів відновлюватися, то з цим комплексом уже за 3-4 дні пацієнта можна виписувати. Як називають самі лікарі, це – «гуманна хірургія». Ми вже придбали лапароскопічне обладнання в обласну лікарню, в обласну дитячу лікарню, тепер і сюди. Налагодили прямі стосунки з німецьким виробником, без посередників, що дозволило заощаджувати бюджетні кошти. Загалом осучаснення медзакладів, зокрема й інформатизація, – наш незмінний пріоритет. І це надважливо в межах нинішньої медичної реформи.



Також очільник області розповів про прийдешнє відкриття п’яти скринінгових центрів «Здоров'я жінки» на Черкащині. Вони будуть оснащені всім необхідним задля своєчасного виявлення та лікування онкологічних хвороб у жінок.

Про це повідомили у прес-службі Черкаської ОДА.

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