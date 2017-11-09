реклама
5TV

В онкологічному диспансері презентували нове обладнання

09 листопада 2017, 17:27 Новини Черкас та Черкаської області
Якісні зміни в медичних закладах серед першочергових завдань влади. Про це сказав голова ОДА Юрій Ткаченко, перебуваючи в Черкаському обласному онкологічному диспансері. Тут презентували новопридбане обладнання.

Тепер в арсеналі онкодиспансеру є найсучасніший лапароскопічний комплекс для операційного відділення з комплектом інструментарію. Його придбали коштом обласного й місцевих бюджетів. Це обладнання, за словами фахівців, суттєво покращить якість проведення оперативних втручань.

– Це вкрай необхідне обладнання для лікувальних закладів, – зауважив голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. – Якщо після звичайної операції ще потрібно, як мінімум, кілька тижнів відновлюватися, то з цим комплексом уже за 3-4 дні пацієнта можна виписувати. Як називають самі лікарі, це – «гуманна хірургія». Ми вже придбали лапароскопічне обладнання в обласну лікарню, в обласну дитячу лікарню, тепер і сюди. Налагодили прямі стосунки з німецьким виробником, без посередників, що дозволило заощаджувати бюджетні кошти. Загалом осучаснення медзакладів, зокрема й інформатизація, – наш незмінний пріоритет. І це надважливо в межах нинішньої медичної реформи.

Також очільник області розповів про прийдешнє відкриття п’яти скринінгових центрів «Здоров'я жінки» на Черкащині. Вони будуть оснащені всім необхідним задля своєчасного виявлення та лікування онкологічних хвороб у жінок.

Про це повідомили у прес-службі Черкаської ОДА.

реклама


Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

В обласній бібліотеці презентували книгу, яка півтора року перебуває «в реанімації»
Старовинний Львів: гарний відпочинок й широкий вибір варіантів проживання на будь-який гаманець!
Черкаська красуня підкорила турнір, заснований Арнольдом Шварценеґґером
Театр
Loading...