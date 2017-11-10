На сесії «підсиділи» секретаря Черкаської міськради

Олександр Радуцький встав зі свого крісла у президії і пішов у зал. Тим часом на його місце прямо під час того, як депутати голосували, прийшов та сів керівник черкаського осередку «Національного корпусу» Дмитро Кухарчук.

Міський голова Анатолій Бондаренко зробив йому зауваження: «Діма, що ви собі дозволяєте?». На що Дмитро Кухарчук відповів, що Олександр Романович зайняв його місце в залі, тож Кухарчук сів у крісло секретаря міськради. Сам Олександр Романович відповів, що не заперечує.

За кілька хвилин депутат Віталій Косяк звернувся до міського голови, щоб той повернув Радуцького на робоче місце.

– Робоче місце депутата – це сесійна зала. Я можу вам на коліна сісти, – жартома сказав міському голові Олександр Романович. – А те, що Кухарчук сів у крісло, то це питання до міського голови.

На що міський голова теж відповів жартом:

– Пропоную Романовича в – Азов, а Діму – сюди.

За кілька хвилин Дмитро Кухарчук все ж встав з крісла секретаря міськради.

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