В Черкаській області податкова міліція припинила незаконне вирощування та переробку тютюну

В ході проведення операції «Акциз-2017» оперативники ГУ ДФС у Черкаській області встановили мешканця одного з сіл Черкаського району, який на власних прибудинкових територіях вирощував та переробляв тютюн. Весь процес виробництва здійснювався без наявності відповідних дозвільних документів та без державної реєстрації в якості фізичної особи – підприємця.



В подальшому черкащанин переробляв вирощений тютюн та реалізовував тютюнову сировину та махорку в мережі Internet, де розміщував безкоштовні оголошення.

За результатами проведених працівниками податкової міліції заходів підпільне виробництво тютюнової сировини ліквідовано. Вилучено та передано на відповідальне зберігання 300 кілограмів тютюнової сировини та тютюнових виробів (махорки) орієнтовною вартістю 225 тис. гривень.

Триває подальша перевірка, за організацію незаконного виробництва згідно чинного законодавства передбачена адміністративна відповідальність.

Нагадуємо, минулого тижня співробітники податкової міліції ліквідували в Умані цех, в якому виготовляли фальсифіковані алкогольні напої. З незаконного обігу вилучено 2,2 тис. літрів спирту та майже тисячу літрів фальсифікованої горілки. Головне управління ДФС у Черкаській області застерігає черкащан від підробок і закликає громадян, бізнес і громадські організації спільно боротися з особами, які виготовляють та поширюють небезпечний для життя і здоров’я фальсифікат. Повідомляти про виготовлення/продаж фальсифікату на території області можна безпосередньо начальника профільного управління головного управління ДФС в області Дмитра Анголюка за номером телефону (067) 470-83-16 та/або за номером телефону відділу комунікацій управління організації роботи головного управління ДФС у Черкаській області (0472) 33-91-34.

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