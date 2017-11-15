«Черкасигаз» відключив місто Сміла від газопостачання

Не довго грілися жителі черкаського міста Сміли, у якому на вихідних нарешті почали подавати тепло в оселі, школи, дитсадки та лікарні. Адже «Черкасигаз» відключив місто від газопостачання, пише " Україна молода ".

Як стало відомо, вентель газопостачальники закрутили через самовільне включення котелень. Тож наразі в оселях смілян знову холодно.

Хоча ще у понеділок міський голова Віктор Федоренко хвалився, що на вихідні йому та ветеранам АТО вдалося увімкнути в Смілі практично всі котельні, окрім чотирьох, які не були заповнені водою.

«У квартирі наче на вулиці – холодно, волого, а по кутках цвіль», – розповідає «УМ» жителька міста Ольга Коваленко.

Нагадаємо, що Сміла – єдине місто на Черкащині, де досі не почали опалюваний сезон.

Тамтешнє приватне підприємство «Сміла Енергоінвест» заборгувало «Нафтогазу України» 90 млн. грн. і не змогло закупити ліміти газу. Натомість зверталося до міської ради, аби та реструктуризувала цей борг.

Смілянські депутати відмовилися вішати такі борги на містян і пропонували, аби теплопостачання взяло на себе місцеве комунальне підприємство. Але згодом, кажуть, що не без тиску згори, вони таки проголосували і дали добро постачати тепло саме «Сміла Енергоінвесту».

І коли нарешті тепло почало поступати в оселі смілян, «Черкасигаз» перекрив місту газопостачання.

Коли буде відновлена подача газу у Смілі – ніхто сказати не може.

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