Головне управління ДФС у Черкаській області: Обережно, вимагателі!

Нова хвиля звернень шахраїв від імені керівництва фіскальної служби до бізнесу! Це відбувається як на Черкащині, так і загалом в Україні

За повідомленнями платників вимагателі поводяться вкрай зухвало, напористі і переконливі.

Начальник головного управління ДФС у Черкаській області Максим Криштопа закликав платників бути обачними, не піддаватись на провокації, рішуче відмовлятись від співробітництва із зловмисниками та обов’язково попереджати інших про активізацію вимагателів з доведенням позиції фіскальної служби.

Вчергове він підкреслив, що ніхто не може звертатись з незаконними вимогами від імені ДФС і вимагателі не мають жодного відношення до служби.

«Я, мої заступники і колеги – ми постійно постійно застерігаємо бізнес від виконання незаконних вимог зловмисників. Наголошуємо на всіх заходах. Підключені всі можливі засоби оповіщення. Нас підтримують і допомагають громадські організації і активісти. Дякую за довіру і розраховую на максимальне поширення інформації про вимагателів та попередження черкащан», – сказав він.

Тематична гаряча лінія головного управління ДФС у Черкаській області (0472) 33-91-34.

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