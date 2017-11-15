Стало відомо, які проекти «Громадського бюджету» можуть реалізувати у 2018 році

У Черкасах завершилося голосування за проекти "Громадського бюджету", що тривало до 14 листопада включно. Кожен житель міста мав змогу обрати серед поданих 109-ти чотири проекти, які хоче втілити найбільше, повідомляє vikka.ua.

Цьогоріч черкасці віддали за проекти 50170 голосів, що більш ніж удвічі переважає минулорічний результат – 21384 голоси. Усього участь у голосуванні взяло 20416 виборців.

За результатами голосування між переможцями розділять 10 мільйонів гривень, згідно з кошторисом проектів. Таким чином, за попередніми даними голосування, у місті в 2018 році мають реалізувати :

Великі проекти

1. Проект №30 – реконструкція території школи №17 (укладка тротуарної плитки, встановлення огорожі та лавок тощо). Підтримали: 1875. Бюджет: 1 млн 900 тис. грн.

2. Проект №18 – "Наукова хатка" (інтелектуальна платформа, що популяризує науку та впроваджує новітні технології). Підтримали: 1622. Бюджет: 1 млн 999 тис. 625 грн.

3. Проект №60 – капітальний ремонт території Першої міської лікарні (розчищення території парку від малоцінних дерев та кущів, прокладання пішохідних доріжок, облаштування лавок та смітників). Підтримали: 1598. Бюджет: 2 млн грн.

4. Проект №99 – капітальний ремонт футбольного поля на території гімназії №9. Підтримали: 1545. Бюджет: 2 млн грн.

5. Проект №9 – спортивно-розвивальний комплекс на території дитсадка №70 (спортивний майданчик, гімнастичний комплекс, розвивально-ігровий майданчик та містечко вивчення правил вуличного руху). Підтримали: 1517. Бюджет: 981 тис. 370 грн.

Малі проекти

1. Проект №39 – придбання рентгенапарату для Черкаської міської дитячої лікарні. Підтримали: 2077. Бюджет: 245 тис. 600 грн.

2. Проект №43 – відкриті міські дебатні турніри для учнів 7-11 класів на базі Дебатного клубу "Максимум" Черкаської спеціалізованої школи 1-3 ступенів №17. Підтримали: 1238. Бюджет: 133 тис. 200 грн.

3. Проект №42 – "Бібліотека згуртовує громаду". Підтримали: 733. Бюджет: 128 тис. 322 грн.

4. Проект №26 – "Банк одягу. Допомога тим, хто її потребує". Підтримали: 730. Бюджет: 150 тис. грн.

5. Проект №1 – спортивний майданчик для учнів Черкаської загальньоосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 ім. Ю.Г. Іллєнка. Підтримали: 721. Бюджет: 295 тис. грн.

6. Проект №45 – "Бібліотека під парасолькою" (літня вулична акція для популяризації української книги та залучення громади до читання). Підтримали: 696. Бюджет: 30 тис. 550 грн.

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