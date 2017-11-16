Одарич каже, що немає жодних підстав сумніватися в тому, що він попросився у відставку

На думку колишнього міського голови Черкас, колишнього депутата міськради Сергія Одарича, немає жодних підстав сумніватися в правдивості його підпису під заявою з проханням про позбавлення депутатських повноважень.



Про це йдеться в інтерв’ю Одарича «Дзвону».

– Скласти повноваження депутата – це була моя ініціатива, оскільки я фізично не можу якісно виконувати повноваження депутата, бо не перебуваю в Черкасах, тому це було б нечесно по відношенню до моїх виборців. Написав заяву я ще в травні 2016 року, однак тоді міська рада моє прохання проігнорувала. Тому я звернувся повторно, і вже з другого разу мене було позбавлено повноважень, а замість мене до ради зайшов новий депутат від Партії вільних демократів Василь Соломаха, – каже Одарич.

Колишній мер не думає, що ініціатива про повернення йому депутатських повноважень, яка з’явилася в Черкасах, має перспективу.

– Це більше для піару, створення відповідної картинки. Неможливо відмотати ситуацію назад, бо є я, що наполягає на позбавленні депутатських повноважень, і є інший депутат, який цих повноважень вже набув і їх його неможливо позбавити. Ті, хто готував цей позов, просто хочуть поставити під сумнів повноваження Василя Соломахи і вибити одного депутата із тих 22-ох, які часто приймають рішення, які не подобаються міському голові Анатолію Бондаренку. Подібний позов суперечить самій природі судового звернення, бо як позбавлення мене депутатства за моєю заявою порушило права того, хто цей позов подав? Це просто так «видатний юрист» Володимир Шабанов (очільник департаменту юридичного забезпечення Черкаського міськвиконкому, – ред.) старається, однак свого часу він вже намагався вісім разів посадити мене до в’язниці, однак окрім «страшних» заяв у прокуратуру, більше ні на що не спромігся, – заявив Сергій Одарич.

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