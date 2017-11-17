У Черкасах пройде жалобна хода

Збір учасників заходів у Соборному сквері о 14-30. Жалобна хода розпочнеться о 15-20.
А о 16-00 прийдіть на Соборну площу, вшануйте пам’ять померлих загальнонаціональною хвилиною мовчання та запаліть свічку пам’яті в знак скорботи.
Долучитись до акції «Запали свічку пам’яті» можна і вдома, запаливши такий вогник у себе в квартирі чи будинку.
Адже вшанувати пам’ять невинних жертв – це той мінімум, який ми, сучасні українці, маємо зробити не стільки для мільйонів загиблих, а, скоріше, задля наших дітей, які мають знати про ті страшні часи й робити все, аби подібне ніколи не повторилося.
Про це повідомили в Черкаській міськраді.
Знав, що ти падла, ватан, але що настільки цинічна падла - не уявляв...
Треба весiлля та ще раз весiлля.