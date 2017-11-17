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У Черкасах пройде жалобна хода

17 листопада 2017, 14:36 Новини Черкас та Черкаської області
У суботу, 25 листопада 2017 року, о 14-30 візьміть участь у церемонії покладання квітів і поминальній панахиді біля пам’ятного знаку жертвам голодоморів у Соборному парку (з боку вул. Смілянської) та у жалобній ході від Соборного скверу до Соборної площі (вул. Смілянська – бульв. Шевченка, з непарного боку).

Збір учасників заходів  у Соборному сквері о 14-30. Жалобна хода розпочнеться о 15-20.

А о 16-00 прийдіть на Соборну площу, вшануйте пам’ять померлих загальнонаціональною хвилиною мовчання та запаліть свічку пам’яті в знак скорботи.

Долучитись до акції «Запали свічку пам’яті» можна і вдома,  запаливши такий вогник у себе в квартирі чи будинку.

Адже вшанувати пам’ять невинних жертв – це той мінімум, який ми, сучасні українці, маємо зробити не стільки для мільйонів загиблих, а, скоріше, задля наших дітей, які мають  знати  про ті страшні часи й робити все, аби подібне ніколи не повторилося.

Про це повідомили в Черкаській міськраді.

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Коментарі  

 
0 #2 Черкас 17.11.2017 15:29
Цитую rent-a-spy:
Досить вже ползати по мiсту с жалобами та скиглинням.Треба працювати.
Треба весiлля та ще раз весiлля.

Знав, що ти падла, ватан, але що настільки цинічна падла - не уявляв... :-x
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+2 #1 rent-a-spy 17.11.2017 14:52
Досить вже ползати по мiсту с жалобами та скиглинням.Треба працювати.
Треба весiлля та ще раз весiлля.
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