Страшна трагедія: у Черкасах загинув шестирічний хлопчик

Трагедія сталася близько 18-30. в районі вулиць Подолінського — Чигиринська.

Про подію до оперативно-координаціного центру Управління ДСНС повідомив батько дитини.

Зі слів чоловіка, впродовж півгодини він шукав сина, аж поки не зазирнувши у відкритий отвір технологічного колектора, на якому не було кришки, помітив всередині дитину, яка вже не рухалася.

Дитину, хлопчика 2011 року народження, на поверхню підняли рятувальники Черкаської першої пожежно-рятувальної частини. Закріпивши начальника караулу мотузками, вони опустили його на дно колектора.

Зі слів офіцера ДСНС, який піднімав дитину, - від отвору колектора до води було близько чотирьох метрів, далі всередині гідротехнічної споруди була вода. Глибину в місці де знаходилася дитина визначити не вдалось, оскільки рятувальник, попри спроби стати на дно, дістати його не зумів.

Смерть хлопчика констатували медичні працівники швидкої медичної допомоги, до рук яких було передано дитину.

Як стало відомо, хлопчик зник коли пішов з родичами до крамниці.

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