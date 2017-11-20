Савіна взяли під варту Новини Черкас та Черкаської області Печерський районний суд міста Київ обрав запобіжний захід для директора департаменту архітектури та містобудування Артура Савіна. Про це сайту «ІнфоМІСТ» повідомили у прес-службі суду.

– Було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, – зазначили у суді. – Було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, – зазначили у суді.

Суму можливої застави журналісти наразі з’ясовують.

Як повідомлялося, Артура Савіна було затримано під час одержання неправомірної вигоди в сумі 105 тис. грн від фізичної особи-підприємця. За версію слідства, він вимагав гроші за сприяння в укладанні договорів про виконання проектно-вишукувальних робіт між департаментом архітектури та містобудування цієї міської ради та фізичною особою-підприємцем, а також за підписання актів виконаних робіт за цими договорами. Загалом за свої «послуги» чиновник вимагав 365 тис. грн.

реклама