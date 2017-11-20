реклама
5TV

Савіна взяли під варту

20 листопада 2017, 13:36 Новини Черкас та Черкаської області
Печерський районний суд міста Київ обрав запобіжний захід для директора департаменту архітектури та містобудування Артура Савіна. Про це сайту «ІнфоМІСТ» повідомили у прес-службі суду.

4a5df72890700892602ed8e7df3cc102

– Було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, – зазначили у суді.

Суму можливої застави журналісти наразі з’ясовують.

Як повідомлялося, Артура Савіна було затримано під час одержання неправомірної вигоди в сумі 105 тис. грн від фізичної особи-підприємця. За версію слідства, він вимагав гроші за сприяння в укладанні договорів про виконання проектно-вишукувальних робіт між департаментом архітектури та містобудування цієї міської ради та фізичною особою-підприємцем, а також за підписання актів виконаних робіт за цими договорами. Загалом за свої «послуги» чиновник вимагав 365 тис. грн.

реклама

Інші матеріали по темі:

Коментарі  

 
+1 #11 торпедовець 20.11.2017 18:41
Наша взяла - учитесь котята! Главное - подбросить конверт вовремя :D :D
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-1 #10 Пшонка 20.11.2017 18:24
Цитую Сотник:
Цитую Пшонка:
Нарешті хоч одна гарна новина.
Посидить - подумає про свою діяльність, зокрема про те, як хотів викласти тротуарною плиткою колорадську стрічку від бульвара Шевченка до Пагорбу Слави...

- Чому ж - "хотів"?! Вона там давно укладена!


Сотнику, ти оцю публікацію Прочерку читав?
http://procherk.info/news/7-cherkassy/18148-cherkaschani-hoditimut-po-georgiyivskij-strichtsi#comment-96162
Якщо читав, то склерозом, мабуть, страждаєш...
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #9 За шо? 20.11.2017 17:49
Он же дети!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #8 федор принципиальный 20.11.2017 17:38
ШУРИК,чего молчим-такой козырной туз у тебя в кармане против бондаренко ?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+7 #7 Сотник 20.11.2017 15:27
Цитую Пшонка:
Нарешті хоч одна гарна новина.
Посидить - подумає про свою діяльність, зокрема про те, як хотів викласти тротуарною плиткою колорадську стрічку від бульвара Шевченка до Пагорбу Слави...

- Чому ж - "хотів"?! Вона там давно укладена!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+5 #6 бувший 20.11.2017 15:19
А хто адвокат?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+12 #5 дорога 20.11.2017 15:18
в Магадан
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+18 #4 Кот-ток 20.11.2017 15:11
Все від того що зарплати в 30 000 їм не вистачає... жебракують, от і вимушені хабарі вимагати. Пане мер підніміть своїм підлеглим зарплати хочаб до 300 000, бо з такими темпами їх усіх пересаджають, а працювати тоді хто буде ?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+4 #3 Бабай 20.11.2017 14:17
Проектант, що дав хабар зробив це так топорно, що Артурчику нічого не світить. Пуста справа. Помурижать пів року і все. Провокацію навіть не змогли влаштувати.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+12 #2 Пшонка 20.11.2017 13:50
Нарешті хоч одна гарна новина.
Посидить - подумає про свою діяльність, зокрема про те, як хотів викласти тротуарною плиткою колорадську стрічку від бульвара Шевченка до Пагорбу Слави...
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

14-річна черкащанка впевнено стартувала у новому сезоні «Голос.Діти»
Спорт для заможних. На Черкащині змагаються більше двохсот коней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В обласній бібліотеці презентували книгу, яка півтора року перебуває «в реанімації»
Театр
Loading...