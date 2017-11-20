Савіна взяли під варту

Суму можливої застави журналісти наразі з’ясовують.
Як повідомлялося, Артура Савіна було затримано під час одержання неправомірної вигоди в сумі 105 тис. грн від фізичної особи-підприємця. За версію слідства, він вимагав гроші за сприяння в укладанні договорів про виконання проектно-вишукувальних робіт між департаментом архітектури та містобудування цієї міської ради та фізичною особою-підприємцем, а також за підписання актів виконаних робіт за цими договорами. Загалом за свої «послуги» чиновник вимагав 365 тис. грн.
Сотнику, ти оцю публікацію Прочерку читав?
http://procherk.info/news/7-cherkassy/18148-cherkaschani-hoditimut-po-georgiyivskij-strichtsi#comment-96162
Якщо читав, то склерозом, мабуть, страждаєш...
- Чому ж - "хотів"?! Вона там давно укладена!
Посидить - подумає про свою діяльність, зокрема про те, як хотів викласти тротуарною плиткою колорадську стрічку від бульвара Шевченка до Пагорбу Слави...