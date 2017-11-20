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Смілянські депутати обрали секретаря міської ради

20 листопада 2017, 16:10 Новини Черкас та Черкаської області
Сьогодні відбулось чергове 55-те засідання сесії Смілянської міської ради сьомого скликання. На засідання прийшли 25 депутатів. Головуючим обрали депутата Петра Абажея, інформує «Сміла.ua».

79f289c9dc05_570 На порядку денному стояло єдине питання – обрання нового секретаря міської ради. Петро Абажей виніс пропозицію, яку підтримали 22 депутати, – проголосувати за кандидатуру Костянтина Івановича Синьогуба. Депутати підтримали цю пропозицію і провели таємне голосування згідно з чинним законодавством України.

Зрештою, із 36 обов’язкових бюлетенів 11 було погашено, 25 депутатів взяли участь у голосуванні, 22 народних обранця проголосували за кандидатуру Костянтина Синьогуба, 2 – проти, 1 бюлетень визнано недійсним.

Після обрання Костянтин Синьогуб виступив з промовою, пообіцяв не підвести громаду та щомісяця звітувати про свою роботу.

Костянтин Синьогуб - начальник Смілянської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Черкаській області, представник Аграрної партії України.

За українським законодавством, у відсутність міського голови (а саме така ситуація тривалий час має місце у Смілі) його обов'язки виконує секретар міськради.

2017-11-20-сес

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Коментарі  

 
+11 #1 007 20.11.2017 16:22
Ну що ж, думаю чекаємо пару місяців і побачимо як цього податківця - аграрія будуть в шию виштовхувати з міськради.
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