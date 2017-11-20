Смілянські депутати обрали секретаря міської ради

Зрештою, із 36 обов’язкових бюлетенів 11 було погашено, 25 депутатів взяли участь у голосуванні, 22 народних обранця проголосували за кандидатуру Костянтина Синьогуба, 2 – проти, 1 бюлетень визнано недійсним.
Після обрання Костянтин Синьогуб виступив з промовою, пообіцяв не підвести громаду та щомісяця звітувати про свою роботу.
Костянтин Синьогуб - начальник Смілянської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Черкаській області, представник Аграрної партії України.
За українським законодавством, у відсутність міського голови (а саме така ситуація тривалий час має місце у Смілі) його обов'язки виконує секретар міськради.
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