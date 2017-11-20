Черкаські енергетики вважають за необхідне визнати ситуацію в області надзвичайною

Сьогодні у міській раді відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Її члени повідомили, що підстав для визнання ситуації такою у м. Черкаси немає. Зокрема, для цього обласний центр має перебувати 12 годин без енергопостачання. Представники ПАТ «Черкасиобленерго» наголосили, що така ситуація може виникнути з дня на день, бо через заборгованість із заробітної плати фахівці звільняються.

Після обговорення проблеми було вирішено до протоколу засідання додати пункт про звернення до регіональної комісії з надзвичайних ситуацій з метою недопущення критичної ситуації в місті щодо енергопостачання. Під час засідання регіональної комісії ОДА, на якій був присутній і голова ПАТ «Черкасиобленерго» Олег Самчук, класифікаційних ознак надзвичайної ситуації також не виявили.

- Ми не можемо стримувати людей, - зазначає начальник економічної безпеки підприємства Євгеній Лут. – Завтра може статися будь-яка аварія і ліквідовувати її буде нікому. Сьогодні ми розпочинаємо акцію під стінами ПАТ «Азот», нашого найбільшого боржника, який винен уже 1,7 млрд грн. Це підприємство бере, споживає, виробляє, продає, а за електрику не платить!

Так, за вересень хімічний гігант заборгував 27,5 млн грн, за жовтень – 54,8 млн грн. Через це енергетична компанія заборгувала ДП «Енергоринок», де купує електроенергію, ще 46,6 млн грн. Нагадаємо, через некеровану діяльність ПАТ «Азот» упродовж минулого року енергетичне підприємство вже має заборгованість перед Енергоринком у розмірі 743 млн грн (у тому числі – 53 млн грн штрафних санкцій). На цю суму у судовому порядку визначена розстрочка, що є умовою для відміни "щодобових відрахувань" відповідно до постанови НРЕКП, які наразі відбуваються з рахунку ПАТ «Черкасиобленерго». Саме через ці відрахування борг перед Енергоринком невпинно зростає, а коштів на виплату заробітної плати немає. Аби відмінити відрахування, необхідно, аби ПАТ «Черкасиобленерго» не мало заборгованості перед Енергоринком на момент перегляду алгоритму підприємству НКРЕКП, а щоб це сталося - необхідно, аби "Азот" сплачував за рахунками.

У листопаді вдалося досягти реструктуризації боргу перед Енергоринком, проте, поточна заборгованість перед ним - 46,6 млн грн знову призведе до появи щодобових. Саме тому енергетики нині залежать від надходжень від хімічного підприємства. Проте, за спожиту електроенергію ані упродовж минулого періоду, ані останніх двох місяців «Азот» не розраховується.

Так, сьогодні більше ста працівників підприємства уже оселилися у наметовому містечку біля будівлі хімічного гіганта. Люди вимагають зароблене. Енергетики сподівалиися, що запровадження НС змусило б НКРЕКП відмінити щодобові відрахування, які щодня поглиблюють боргову яму підприємства. Нині ж вихід один - змусити ПАТ "Азот" сплачувати за енергію. На жаль, позбутися такого горе-споживача енертетична компанія не може, оскільки підприємство хімічне й має "екологічну броню", яка передбачає споживання електроенергії на мільйони гривень щомісяця.

- Ми стали заручниками політики «Азту" - говорить працівник підприємства Андрій Ланін. – Він доводить своїми діями нас до зубожіння. Зростають борги за комуналку та кредити.

Люди переконані, що кожна робота, так само, які послуга має бути оплачена. Відтак, збираються вимагати своїх кревних під стінами ПАТ "Азот" доти, доки ситуація не зміниться.

Про це пише прес-служба ПАТ "Черкасиобленерго"

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