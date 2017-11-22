У Черкасах пройшов благодійний аукціон: Радуцький – у червоній шапці, а Мкртчян у передчутті фотосесії (ФОТО)

Небайдужі черкащани долучилися до благодійного аукціону задля порятунку життя трирічної Діани, пише zmi.ck.ua



Діані Батій всього три роки, а вона вже раз майже здолала нейробластому заочеревного простору (четвертої стадії). Втім, у жовтні хвороба повернулася. Дівчинка терміново потребує трансплантації кісткового мозку, вартість якої майже 200 тисяч євро.

На аукціон свої лоти запропонували провідні телеканали, зірки, спортсмени та художники. Стартова ціна - 1 тис грн.

Так, ексклюзивну фотосесію від "95 кварталу" за 5 тис 100 та дизайнерський годинник від програми "Сніданок вихідний" за 7 тис 200 грн придбав секретар міської ради Олександр Радуцький.

Персональну фотосесію від фотографа Ігоря Єфімова за 3 тис грн та капелюх з однієї найбільших експедицій Дмитра Комарова за 13 тис грн купив екс-депутат міськради, відомий меценат Араїк Мкртчян.

Форма зірки українського баскетболу, гравця американської команди "Канзас Джейхокс" Святослава Михайлюка за 3 тис грн та форма від капітана команди "Черкаські Мавпи" Олександра Кольченка дісталася за 7 тис грн приватному підприємцю Віталію Бузько.

Екскурсію у телевізійне закулісся "ТСН" та шапку "1+1" отримав за 13 тис грн Олександр Радуцький.

Зауважимо, що цей лот хотів придбати і очільник області Юрій Ткаченко, який був відсутній на заході, але зателефонував журналістці Вікторії Хамазі та передавав свої пропозиції через неї, втім, пана Радуцького чиновник не "переплюнув".

Робота відомої художниці Тетяни Черевань дісталася за 10 тис грн депутатові Черкаської міської ради Юрію Тренкіну.

ВІП-перепустку на канал "112. Україна" придбав 10 тис грн представник компанії "eKreative""Павло Валенчук.

Лот від соліста гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка (магнітофон) за отримав 13 тис 200 грн представник ВО "Свобода" Ярослав Коваленко.

Книгу рецептів від ведучого "Сніданок з 1+1" Руслана Сенічкіна купив за 5 тис грн депутат міськради Роман Діскант.

Щасливу кофтину відомого співака Олега Винника придбав черкащанин Валентин Титаренко за 4 тис грн.

"Випадково купив. Може, доньці подарую чи жінці. Сподіваюсь хтось із них фанат творчості Винника, бо якщо ні, то я постраждаю, - пояснив свій вибір власник лоту".

Лот від подружжя Бабкіних (кофту та диск) за 3 тис грн придбало подружжя Кудактіних.

М'яч із автографами гравців всеукраїнського ФК "Шахтар" та шарф клубу отримав за 10 тис грн депутат міськради Станіслав Лукирич.

Лот з ексклюзивною екскурсію спортивним каналом "Футбол-1" та можливістю бути присутністім на прямому ефірі придбали за 9 тис 200.

Годинник ручної роботи зі скла "Ранок у горах" Олесі Коленчук за 5 тис грн.

Книгу "П'ятеро, як один" черкаського журналіста Назарія Вівчарика придбали за 1 тис грн, мотанку "Жіночий оберіг" Яни Даниленко - за 3 тис грн, картину з гіпсу "Ніжність" Людмили Огєй - за 2 тис 200 грн, полотно "Роза вітрів" Ярослава Могильова - за 3 тис грн, картину "Гомін Хвиль" Олени Руднєвої - за 6 тис грн.

Зауважимо, що деякі лоти учасники перекуповували один в одного вже після аукціону.

ДОПОМОГТИ:

"ПриватБанк": 5168 7573 3517 2963

Одержувач: Батій Ольга Олександрівна

Номер матері: 063 697 72 24

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