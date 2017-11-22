У Черкасах офіційно оголосили переможців «Громадського бюджету»

Цього року участь у голосуванні за проекти «Громадського бюджету» взяла участь 21 тисяча людей, що складає близько 7% населення міста. Так, цьогоріч черкащани віддали удвічі більше голосів, ніж попереднього року. Всього було віддано 52,7 тис. голосів.

Про це сьогодні розповів міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Він додав, що інтернет голосування більше використовується черкащанами, ніж паперове голосування.

Також сьогодні офіційно оголосили переможців.

Серед великих проектів переможцями стали такі з них:

Реконструкція прилеглої території Черкаської спеціалізованої школи №17 (1900 тис. грн)

Капітальний ремонт парку Першої міської лікарні (2000 тис. грн)

«Наукова хатка» - інтелектуальна платформа, що популяризує науку та впроваджує новітні технології (1999, 6 тис. грн)

Капітальний ремонт футбольного поля не території Черкаської гімназії №9 (2 000 тис. грн)

Спортивно-розвивальний комплекс на території ДНЗ №70 (981,4 тис. грн)

Серед малих проектів перемогли:

Мобільна рентгенологічна система ІМАХ 102 для КЗ «Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР (245 тис. грн)

Відкриті міські дебатні турніри для учнів 7-11 класів на базі Дебатного клубу «Максимум» Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №17 (133,2 тис. грн)

«Бібліотека під парасолькою» - літня вулична акція для популяризації української книги та залучення громади до читання (30,6 тис. грн)

Бібліотека згуртовує громаду (128,3 тис. грн)

«Банк одягу. Допомога тим, хто її потребує». Встановлення в/біля торшівельних центрах міста контейнерів для одягу, що був у використанні. Позбудьтеся одягу і взуття з користю (150 тис. грн)

Спортивний майданчик для учнів Черкаської ЗОШ І-ІІІ ст №21 ім. Ю. Іллєнка (295 тис. грн)

Як зазначив Анатолій Бондаренко, всього було подано проектів більш ніж на 100 млн грн.

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