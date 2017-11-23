Черкащани можуть отримати 2 тисячі євро на розвиток власного бізнесу

«Із 2014 року МОМ постійно надає інклюзивну та орієнтовану на громаду підтримку самозайнятості та дрібного бізнесу, приділяючи особливу увагу залученості, соціальній згуртованості і рівному доступу до можливостей як ВПО, так і членів приймаючих громад, щоб забезпечити їх засобами і ресурсами для подолання труднощів та викликів, пов’язаних з тривалою кризою, – зазначає Голова Представництва МОМ в Україні д-р Томас Лотар Вайс. – За цей період понад 5,7 тисяч осіб, які відчули на собі наслідки конфлікту, отримали допомогу і змогли влаштуватись на роботу чи відкрити власну справу».
У рамках чинного проекту МОМ охопить тренінгами 1 850 осіб на всій території України, із яких, як очікується, близько 950 учасників отримають гранти на проходження професійних курсів або на придбання обладнання вартістю не більше EUR 2 150.
На території Черкаської області партнером МОМ в реалізації проекту є Черкаська благодійна організація «Від серця до серця».
В рамках проекту в Черкаському регіоні підтримується ЛИШЕ РОЗВИТОК МІКРОПІДПРИЄМСТВА (на придбання обладнання вартістю не більше EUR 2 150). Потенційні кандидати мають бути офіційно зареєстрованими та працюючими ФОП не менш ніж пів року з вище зазначених цільових груп.
Кінцевий термін подачі заявок 10 грудня 2017 року
Детальна інформація про основні етапи проекту та вимоги, які висуваються до його учасників, опублікована на сайті Представництва МОМ в Україні(http://bit.ly/2zayTwJ). Відбір учасників програми здійснюється на конкурсній основі.
Запрошуємо потенційних учасників віком від 18 до 60 років реєструватися для участі в проекті.
Черкаська благодійна організація «Від серця до серця».