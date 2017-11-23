Черкащани можуть отримати 2 тисячі євро на розвиток власного бізнесу

Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу розпочинає реалізацію чергового етапу проекту підтримки та розвитку мікропідприємств внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та місцевих мешканців, зокрема колишніх учасників бойових дій та осіб, які належать до уразливих категорій населення (інваліди, багатодітні сім’ї, представників нацменшин, зокрема роми, жінки що постраждали від домашнього насилля, особи, які постраждали від стигми та дискримінації з певних причин), 50% залучених учасників мають бути жінки!



«Із 2014 року МОМ постійно надає інклюзивну та орієнтовану на громаду підтримку самозайнятості та дрібного бізнесу, приділяючи особливу увагу залученості, соціальній згуртованості і рівному доступу до можливостей як ВПО, так і членів приймаючих громад, щоб забезпечити їх засобами і ресурсами для подолання труднощів та викликів, пов’язаних з тривалою кризою, – зазначає Голова Представництва МОМ в Україні д-р Томас Лотар Вайс. – За цей період понад 5,7 тисяч осіб, які відчули на собі наслідки конфлікту, отримали допомогу і змогли влаштуватись на роботу чи відкрити власну справу».

У рамках чинного проекту МОМ охопить тренінгами 1 850 осіб на всій території України, із яких, як очікується, близько 950 учасників отримають гранти на проходження професійних курсів або на придбання обладнання вартістю не більше EUR 2 150.

На території Черкаської області партнером МОМ в реалізації проекту є Черкаська благодійна організація «Від серця до серця».

В рамках проекту в Черкаському регіоні підтримується ЛИШЕ РОЗВИТОК МІКРОПІДПРИЄМСТВА (на придбання обладнання вартістю не більше EUR 2 150). Потенційні кандидати мають бути офіційно зареєстрованими та працюючими ФОП не менш ніж пів року з вище зазначених цільових груп.

Кінцевий термін подачі заявок 10 грудня 2017 року

Детальна інформація про основні етапи проекту та вимоги, які висуваються до його учасників, опублікована на сайті Представництва МОМ в Україні(http://bit.ly/2zayTwJ). Відбір учасників програми здійснюється на конкурсній основі.

Запрошуємо потенційних учасників віком від 18 до 60 років реєструватися для участі в проекті.

Черкаська благодійна організація «Від серця до серця».

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