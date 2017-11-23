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Мер дякує за тротуари нардепу

23 листопада 2017, 10:05 Новини Черкас та Черкаської області
Наразі в Умані тривають роботи з ремонту дорожнього покриття та облаштування сучасних пішохідних доріжок за всіма будівельними стандартами.

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«Не може не тішити, що наше місто стає комфортнішим для уманчан та туристично привабливим для гостей», – пише в «Фейсбуці» мер Умані Олександр Цебрій.

По вулиці Грушевського по завершенню ремонтних робіт з’явиться велосипедна доріжка.

По вулиці Івана Богуна ведеться ремонт дорожнього покриття. Завдяки розширенню дороги у найвужчому місці на 1,2 метра, одна з найбільш аварійно небезпечних ділянок перетвориться на безпечне місце проїзду з тротуаром та турнікетом.

По вулиці Європейській – ведуться роботи з облаштування сучасної пішохідної доріжки.

«Ми вже давно працювали над цією проблемою. Було багато звернень від уманчан. Необхідністю облаштування тротуарів перейнявся і народний депутат Максим Поляков. Завдяки його сприянню вдалося залучити в місто субвенцію з державного бюджету в розмірі 3,5 млн.грн. На вулицях, де триває облаштування тротуарів та ремонт доріг, технагляд веде контроль за якістю робіт.

Завершення робіт планується до кінця грудня», – зазначив Цебрій.

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Коментарі  

 
+6 #2 Достало 23.11.2017 11:23
Господи,ну какой же ты туп.........й мер.Если бы эта с............. не крала у тебя бы в умани не только бы заасфальтировал и велосипедную дорожку,но хватило бы на все времена твоего безглуздого правления.
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+12 #1 Дід Мазай 23.11.2017 10:53
Максимко міг би на здачу з тих самих "чесно зароблених" на пару з Розенблатом грошей і на свої щось для Умані зробити, а не державними субвенціями хвалитися. Чи він і тут зміг "посприяти"?
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