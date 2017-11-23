Мер дякує за тротуари нардепу

«Не може не тішити, що наше місто стає комфортнішим для уманчан та туристично привабливим для гостей», – пише в «Фейсбуці» мер Умані Олександр Цебрій.

По вулиці Грушевського по завершенню ремонтних робіт з’явиться велосипедна доріжка.

По вулиці Івана Богуна ведеться ремонт дорожнього покриття. Завдяки розширенню дороги у найвужчому місці на 1,2 метра, одна з найбільш аварійно небезпечних ділянок перетвориться на безпечне місце проїзду з тротуаром та турнікетом.

По вулиці Європейській – ведуться роботи з облаштування сучасної пішохідної доріжки.

«Ми вже давно працювали над цією проблемою. Було багато звернень від уманчан. Необхідністю облаштування тротуарів перейнявся і народний депутат Максим Поляков. Завдяки його сприянню вдалося залучити в місто субвенцію з державного бюджету в розмірі 3,5 млн.грн. На вулицях, де триває облаштування тротуарів та ремонт доріг, технагляд веде контроль за якістю робіт.

Завершення робіт планується до кінця грудня», – зазначив Цебрій.

реклама