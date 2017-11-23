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Депутати поцікавились у прокурора, чи є відповідальність за жарти

23 листопада 2017, 11:02 Новини Черкас та Черкаської області
Сьогодні під час сесії Черкаської міськради депутати ВО «Свобода» спитали у прокурора Черкаської місцевої прокуратури Сергія Шелудякова, «чи є відповідальність за жарти», очевидно маючи на увазі ситуацію заявами деяких депутатів про підкуп, що згодом не підтвердилося.

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Натомість прокурор зазначив, що такої відповідальності немає.

Депутат Руслан Зоря поцікавився, чи можна віддати на примусове лікування людей, які дозволяють собі подібні жарти. Депутат Олексій Романов у свою чергу пригадав, що перед виборами депутати збирались проходити детектор брехні.

- Якби зараз пройшли, то він був би червоний, як прапор Черкас, - зазначив Романов.

Нагадаємо, що минулого місяця набули широкого розголосу та резонансу виступи міського голови та окремих депутатів щодо пропозиції надання неправомірної вигоди за відставку Бондаренка А.В. з посади мера. Черкаська місцева прокуратура інформує, що за результатами проведення досудового розслідування кримінальне провадження закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення, оскільки під час допиту один із заявників пояснив, що це все жарт, а інший скористався правом, наданим ст. 63 Конституції України.

Інші депутати Черкаської міської ради, допитані в якості свідків, в ході розслідування кримінального провадження, заперечили факти пропонування їм неправомірної вигоди за оголошення імпічменту та відставку голови м. Черкаси.

Як відомо, про купівлю голосів депутатів повідомляли раніше екс-«вільний демократ» Максим Шадловський і Олексій Романов (Самопоміч).

ФОТО Єви Кравчук

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Коментарі  

 
-1 #3 Надія. 23.11.2017 15:35
Дуже погано, що такі як Романов навіть не червоніють. Та признайтеся ,чи то Каструля попросив, чи то страшно стало?
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+5 #2 Ромка 23.11.2017 12:54
Ліпше сказати шо то шутка ніж бути похованим на центральній алеї.
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+2 #1 Андрій 23.11.2017 11:21
То ж мета досягнута- винагороду ОТРИМАНО. Людину брудом облили і прибуткове місце отримали. Вчіться депутати, ще мер знайде вам місця тепленькі.
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