Підсумки тижня: Пошуки винних у черкаських трагедіях, протести працівників обленерго й скандал навколо слів колишнього смілянського мера

У суспільно-політичному житті Черкас не вщухають скандали. Впродовж тижня, що минає, в місті сперечалися, хто винен у трагічній загибелі кількох черкащан, співчували працівникам «Черкасиобленерго», які довго сиділи без зарплати, обговорювали некоректні висловлювання колишнього в.о. міського голови Сміли. Крім того, вперше після Революції Гідності представники влади перешкодили нашому журналістові у його роботі. Про все це – у підсумках тижня.

Розпочався тиждень під знаком трагічної звістки про загибель у Черкасах 6-річного хлопчика, котрий минулої п'ятниці провалився у відкритий каналізаційний колодязь. Хоча колодязь відразу ж закрили, комунальникам так і не вдалося встановити, на чиєму балансі він перебуває. За словами першого заступника міського голови Черкас Станіслава Овчаренка, цей об'єкт є частиною недіючої частини зливової каналізації. За інформацією поліції, викрадення кришок колодязів є системною проблемою для Черкас - упродовж року зареєстровано понад 150 повідомлень про викрадення люків. Натомість, саме на цьому колодязі була бетонна плита. Найімовірніше, її було переламано під час проїзду транспорту.

Трагічну загибель дитини активно обговорювали під час сесії Черкаської міськради у четвер, 23 листопада. Спочатку депутат Роман Зоря озвучив запит, у якому вимагав у відповідних служб провести інвентаризацію всіх люків у місті й передбачити кошти на їх заміну на сучасні, виготовлені з композитних матеріалів. Відтак депутат Ігор Кіта у своєму запиті зажадав, щоб протягом півроку було проведено перевірку всіх підземних мереж, а також створено єдину інформаційну базу підземних мереж із внесенням на карти. Депутат Олександр Згіблов запропонував притягнути до відповідальності нещодавно призначеного керівника департаменту ЖКГ Сергія Танюка. А секретар міськради Олександр Радуцький раптом серед сесії оголосив у зв'язку з трагічною подією хвилину мовчання.

Під час сесії в Черкаській міськраді обговорювали й те, на кого потрібно покласти відповідальність за кілька смертей, які стались у парку "Сосновий бір" за останні кілька місяців. Як відомо, вже було 7 випадків, коли люди закінчували життя самогубством, стрибаючи з «Мосту кохання». Ні до якого висновку депутати так і не дійшли.

Тим часом, працівники ПАТ «Черкасиобленерго» домагалися виплати їм двомісячної заборгованості з зарплати, що утворилася внаслідок боргу ПАТ «Азот» перед їхнім підприємством. В понеділок енергетики зажадали визнати ситуацію із енергозабезпеченням в області надзвичайною. Того ж дня вони розбили під стінами «Азоту» наметове містечко (згодом це містечко знищила охорона «Азоту»). Крім того, обленерго обмежило споживання електроенергії на об’єктах ПАТ «Азот» - відомчих квартирах та БК «Дружба народів». Нарешті, у вівторок «Азот» виплатив обленерго заборгованість за вересень і жовтень.

У Смілі замість відправленого у відставку в.о. міського голови Віктора Федоренка депутати в понеділок обрали нового керівника міста - податківця, представника АПУ Костянтина Синьогуба.

Проте попередній в.о. мера все-таки встиг відзначитися ще одним скандалом. Було оприлюднено відео, на якому Віктор Федоренко дозволяє собі вкрай образливі висловлювання щодо політика Міхеїла Саакашвілі.

«Ось воно обличчя теперішньої влади», - відреагував на відео Саакашвілі.

Між тим, у оселі смілян нарешті було подано тепло. Щоправда, остаточно проблеми із опаленням будинків у Смілі так і не розв'язано.

Соснівський районний суд Черкас у вівторок, 21 листопада, не задовольнив позов секретаря міськради Олександра Радуцького до міського голови Анатолія Бондаренка. Нагадаємо, Радуцький просив скасувати розпорядження міського голови, яким той заборонив Радуцькому скликати сесії на час своєї відпустки. Суд вирішив, що заборона діяла тільки на період перебування Бондаренка у попередній відпустці, тож тепер вона не діє, а отже скасовувати нема чого. Але Радуцький пообіцяв подати на це рішення суду апеляцію - він побоюється, що такі ситуації можуть повторитися в майбутньому. Бондаренко в свою чергу не заперечує, щоб Радуцький програв йому суд ще раз.

До речі, під час судового процесу стався дивний курйоз: Олександр Радуцький після перерви виявив на своєму столі долари, які йому не належать. Радуцький негайно викликав поліцію.

Буквально сьогодні стало відомо, що проїжджу частину на черкаському мості через Дніпро обіцяють завершити до кінця року. Таким чином, кінцеву дату ремонту вчергове відклали. Нагадаємо, ще зовсім нещодавно відновити повноцінний рух по мосту обіцяли до середини грудня.

Ще однією темою, яка знов стала актуальною на цьому тижні, стало обговорення майбутнього будівництва нових потужностей птахофабрики холдингу «Миронівський хлібопродукт» (торгова марка «Наша ряба») на Чигиринщині. Під час засідання містобудівної ради відбулися сутички. Проте повноцінно висвітлити цю подію «Прочерку» не вдалося, оскільки його кореспондента в приміщення не пропустили представники поліції. На думку черкаського юриста, члена секретаріату НСЖУ Валерія Макеєва, такі дії підпадають під статтю 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання професійній діяльності журналіста.

реклама