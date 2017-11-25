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Скандальний російсько-український журналіст побував у Черкасах

25 листопада 2017, 18:31 Новини Черкас та Черкаської області
У п'ятницю, 24 листопада, в рамках проекту «Прямого» - «Прямо з Черкас» Матвій Ганаполський відвідав у Черкасах квіткове кафе «Ботаніка» та поспілкувався з представниками громадської організації «Чашка кави» Ірмою Пашківською та Русланом Банадисєвим.

"Наше перебування в Черкасах розпочалось з творчості. І надалі ми будемо спілкуватись з цікавими людьми, які рухають все вперед. Можна навіть голосно сказати - Україну вперед. Але вони не думають про Україну, вони думають про свою цікаву справу. Мені здається, що рух країни - це коли кожен з нас робить те, що цікаво для нас самих. Тому що якщо це нам нецікаво, то не буде цікаво нікому", - наголосив Матвій Ганапольський.

Гості розповіли, що вони є організаторами творчого клубу і вже 4 роки ми проводять творчі вечори. Всього відбулось вже 152 зустрічі.

"Гості клубу — музикант, поети, художники, хендмейкери та інші творчі люди. Вони представляють себе, свою творчість та діяльність. Вечір проходить в форматі діалогу, відвідувачі спілкуються з головним гостем зустрічі”, - розповіла Ірма.

Як відомо, Матвій Ганапольський — російський і український журналіст, кіноактор, режисер театру та кіно, громадський діяч. Ведучий радіостанції «Ехо Москви» (з 1991), грузинського телеканалу "ПІК", кримськотатарського телеканалу ATR, українського Радіо Вести. Член президії Російського єврейського конгресу. Колумніст газети «Московський комсомолець». З 1991 року працював на радіостанції "Ехо Москви", поки 18 березня 2014 року не став радіоведучим української радіостанції "Радіо Вести", але при цьому залишаючись оглядачем російської станції.

Також Ганапольський «прославився», коли 21 липня 2014 року в ефірі передачі «На пике событий» на «Радіо Вєсті» порівняв організаторів Форуму видавців у Львові з нацистами. Ведучий вдався до такої паралелі, порівнюючи застосування маркування російської книги на форумі, яке би вказувало на країну-виробника, з носінням євреями зірки Давида під час Третього Рейху.

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Коментарі  

 
0 #9 Боря 27.11.2017 09:17
За гроші Бродського чого ж не приїхати. Вікку вже можна навіть прибрати з закладок та налаштувань в телевізорі, сплошний маразм та помиї лляються з туда та Обозрєватєля і одні і ті морди: Згіблов, Зоря, Кузляєв, Радуцький.
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+3 #8 Регіональна Тальнівщина 26.11.2017 13:52
Цитую Таких гостей-в музей!:
І кому цей чумазий треба був у Черкасах?


Можливо протоптує дорогу для Мишико
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+4 #7 Регіональна Тальнівщина 26.11.2017 13:51
Чому в Черкаси, а не в уманську народну республіку? У нього ж там мишебратья
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+12 #6 Думка 26.11.2017 09:48
Невіглас повний, тільки себе чує і тільки він завжди правий.
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+12 #5 Савр 26.11.2017 05:03
Пуста передача як і пустий Ганапольський！
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+9 #4 Магніт 25.11.2017 22:45
Щось до Черкас самі лише скадальні особи стали їздити: Фаріон, Портніков, Богословська, тепер Ганапольський. Медом їм тут намазано?
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+11 #3 Прямо подія 25.11.2017 20:33
Подія не варта уваги нормального сайту,а лише тих сайтів що заробляють залежністю
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+4 #2 виктор 25.11.2017 19:35
А може його не пускать в ЧЯеркаси?
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+12 #1 Таких гостей-в музей! 25.11.2017 18:58
І кому цей чумазий треба був у Черкасах?
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