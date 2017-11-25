Скандальний російсько-український журналіст побував у Черкасах

У п'ятницю, 24 листопада, в рамках проекту «Прямого» - «Прямо з Черкас» Матвій Ганаполський відвідав у Черкасах квіткове кафе «Ботаніка» та поспілкувався з представниками громадської організації «Чашка кави» Ірмою Пашківською та Русланом Банадисєвим.

"Наше перебування в Черкасах розпочалось з творчості. І надалі ми будемо спілкуватись з цікавими людьми, які рухають все вперед. Можна навіть голосно сказати - Україну вперед. Але вони не думають про Україну, вони думають про свою цікаву справу. Мені здається, що рух країни - це коли кожен з нас робить те, що цікаво для нас самих. Тому що якщо це нам нецікаво, то не буде цікаво нікому", - наголосив Матвій Ганапольський.

Гості розповіли, що вони є організаторами творчого клубу і вже 4 роки ми проводять творчі вечори. Всього відбулось вже 152 зустрічі.

"Гості клубу — музикант, поети, художники, хендмейкери та інші творчі люди. Вони представляють себе, свою творчість та діяльність. Вечір проходить в форматі діалогу, відвідувачі спілкуються з головним гостем зустрічі”, - розповіла Ірма.

Як відомо, Матвій Ганапольський — російський і український журналіст, кіноактор, режисер театру та кіно, громадський діяч. Ведучий радіостанції «Ехо Москви» (з 1991), грузинського телеканалу "ПІК", кримськотатарського телеканалу ATR, українського Радіо Вести. Член президії Російського єврейського конгресу. Колумніст газети «Московський комсомолець». З 1991 року працював на радіостанції "Ехо Москви", поки 18 березня 2014 року не став радіоведучим української радіостанції "Радіо Вести", але при цьому залишаючись оглядачем російської станції.

Також Ганапольський «прославився», коли 21 липня 2014 року в ефірі передачі «На пике событий» на «Радіо Вєсті» порівняв організаторів Форуму видавців у Львові з нацистами. Ведучий вдався до такої паралелі, порівнюючи застосування маркування російської книги на форумі, яке би вказувало на країну-виробника, з носінням євреями зірки Давида під час Третього Рейху.

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