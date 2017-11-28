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Патрульних поліцейських перевірили на психологічну готовність до служби (ФОТО)

28 листопада 2017, 18:06 Новини Черкас та Черкаської області

Задля розширення професійної компетентності поліцейських сектору реагування патрульної поліції Черкаської області на базі тренувального центру ГУНП проходили курси підвищення кваліфікації. Крім розширення професійної компетентності поліцейських указаної категорії, під час навчання визначався їх рівень психологічної готовності до подальшої служби, повідомляють у секторі комунікації ГУНП.

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За допомогою уключеного спостереження за поліцейськими, проведення як індивідуальних так і групових бесід з’ясовано мотивацію до навчання та роботи, активність, відкритість, рівень комунікабельності, стресостійкості, витривалості та здатність до адаптування поліціантів. Також за необхідності їм надавалась психологічна допомога.

За результатами проведеної роботи з’ясовано, що не дивлячись на різні вікові категорії, на кількість років служби та різноманітний світогляд кожен з поліцейських секторів реагування патрульної поліції готовий до набуття нових знань або зміцнення вже наявних. Всі вони успішно здали підсумкові іспити та направлені до УПП В м.Черкаси для проходження стажування.

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