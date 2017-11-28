Депутати «підвісили» у повітрі майже 4 тисячі га мисливських угідь

Сьогодні в облраді виникла дискусія з приводу передачі майже 4 га мисливських угідь державного підприємства «Смілянське лісове господарство» товариству «Мисливський клуб Фазан».



Депутати проголосували за припинення права користуватись мисливськими угіддями «Смілянському лісгоспу», однак коли справа дійшла до передачі угідь підприємству «Мисливський клуб Фазан», свої претензії висловив депутат облради Микола Булатецький.

Зокрема, він спочатку хотів почути когось із посадових осіб, які б взяли на себе відповідальність за те, що після передачі угідь у селах, з якими межує територія угідь, не буде конфліктів.

Представник ТОВ «Фазан» зауважив, що підприємство займатиметься на територіях збільшенням популяцій пятнистого оленя і лані. Також підприємство обіцяло стежити за порядком та відстрілювати скажених лисиць і гризунів.

Проте після цього депутати проголосували проти передачі угідь ТОВ «Фазан».

За словами представника лісгоспу, депутати таким чином відправили мисливські угіддя в резерв, де ними ніхто не займався б.

Зрештою, після цього депутати повернулись до розгляду першого питання з приводу припинення повноважень лісгоспу, і проголосували проти.

У ході дискусії депутат Булатецький висловив зауваження голові облради Олександру Вельбівцю, адже за його словами, після передачі угідь, у селах обов’язково були б конфлікти. Він припустив, що людям заборонять вільно ходити територіями.

- Ми передаємо не ліс, а право здійснювати мисливську діяльність товариству! Я б особисто голосував за.

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