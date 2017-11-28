На сесії Черкаської облради лихословили і лаялися через дороги

Інформація голови тимчасової контрольної комісії обласної ради з перевірки використання коштів, які залучаються з державного та місцевих бюджетів для виконання ремонтних робіт доріг державного значення. Доповідав голова комісії, свободівець Сергій Воронов.











Він насамперед розкритикував колег-депутатів, які не ходили на комісію і відповідно комісія не може працювати. Депутати почали дискутувати з ним. Дехто обурювався, що його не кликали на комісію, а хтось заявляв, що йому далеко їхати.

Депутат Микола Булатецький обурився, що комісія не працює, мовляв, свободівець розписався в своїй бездіяльності. Це обурило всю фракцію свободівців. Почалися взаємні звинувачення. Микола Іванович не витримав і почав лихословити. А свободівці почали його звинувачувати в переході з однієї політичної команди в іншу.

– Я не міняю, я шукаю партнерів, які могли б працювати в ім’я українського суспільства! – кричав у відповідь Булатецький. – Ви моїми партнерами не можете бути!

Ледь заспокоїв усіх голова облради Олександр Вельбівець, який зауважив, що своїми взаємними звинуваченнями обидві сторони нічого не досягли. Тож він порадив створити нову комісію, а депутатів закликав подавати туди кандидатури.

ФОТО Єви Кравчук

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