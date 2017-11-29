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Гриценко розповів, що він не хоче бачити в кошмарному сні

29 листопада 2017, 16:37 Новини Черкас та Черкаської області
Гриценко сьогодні розповів у Черкасах про намір завойовувати всю країну в плані підготовки до виборів Президента. Для цього Гриценко їздитиме Україною, доносячи, за його висловлюваннями, правду.

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– Скажу за себе. Я Навіть в кошмарному сні не можу допустити збереження Порошенка на посаді. Це гірше Янукович. Всі знали, що той хоча б тупенький бандит, не моралізаторству вав, не розповідав європейські казки. А тут по-суті… Я не хочу ображати Африку чи Азію, але це старорежимне обличчя. Але під такою маскою нібито європейської криється режим мародерів. Тож треба об’єднувати зусилля, доносити свої слова. І я це робив і роблю, їздячи Україною, доносячи правду. Такого обмеження доступу до каналів, як зараз, не було ніколи. У жовтні 2014 року олігархічні канали для мене закриті. Такого не було навіть у той час, коли я виходив на центральні канали і говорив про Сашу-стоматолога, сина Януковича, який «виривав зуби» всьому бізнесу. Тож доносити своє слово стає все важче. Тим більше, йде пресинг на громадський сектор, бійців добробатів тощо. Буде важко, але ми пройдемо свій шлях. Думаю, люди вже нажилися «по-новому» і тепер ми пропонуватимемо жити по-чесному.

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Коментарі  

 
+2 #2 Дааа уж 30.11.2017 09:03
А Щоря твій хіба не такий же? То землю бігає рішає, то роботи для своїх фірм вибиває, то гроші вимага - а не даси - то використувує комітети саморганізаціїї і своє депутатство аби проблем побільше створити людині і бізнесу!!!!
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+2 #1 Скажи правду 29.11.2017 18:26
Нехай краще розкаже як він армію розпродав. Бо коли почалася війна Україна, завдяки Гриценку та йому подібним виявилася голою, босою, без зброї.
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