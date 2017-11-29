Гриценко розповів, що він не хоче бачити в кошмарному сні

– Скажу за себе. Я Навіть в кошмарному сні не можу допустити збереження Порошенка на посаді. Це гірше Янукович. Всі знали, що той хоча б тупенький бандит, не моралізаторству вав, не розповідав європейські казки. А тут по-суті… Я не хочу ображати Африку чи Азію, але це старорежимне обличчя. Але під такою маскою нібито європейської криється режим мародерів. Тож треба об’єднувати зусилля, доносити свої слова. І я це робив і роблю, їздячи Україною, доносячи правду. Такого обмеження доступу до каналів, як зараз, не було ніколи. У жовтні 2014 року олігархічні канали для мене закриті. Такого не було навіть у той час, коли я виходив на центральні канали і говорив про Сашу-стоматолога, сина Януковича, який «виривав зуби» всьому бізнесу. Тож доносити своє слово стає все важче. Тим більше, йде пресинг на громадський сектор, бійців добробатів тощо. Буде важко, але ми пройдемо свій шлях. Думаю, люди вже нажилися «по-новому» і тепер ми пропонуватимемо жити по-чесному.

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